الإعلان عن تنسيق شعبة علمي علوم والحد الأدنى للطب البشري 97.4%

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بعد أن ختم طلبة وطالبات الثانوية العامة الامتحانات، وظهرت النتائج والتي أدخلت السرور والبهجة إلى قلب كل طالب وطالبة وكذلك إلى قلوب أولياء الأمور، بدأ فتح أبواب التنسيق ليسجل كل طالب وطالبة رغباته في الكلية التي يريد الالتحاق بها، والدراسة التي يود أن يدرسها في العام الدراسي المقبل 2017م / 2018م.

وبدأت المرحلة الأولى من التنسيق، حيث فتح أبوابه للطلاب للتقديم فيه بدء من يوم الاثنين الماضي والذي يوافق اليوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري 2017م، على أن يستمر التقديم مفتوح على مدار أربعة أيام أي حتى يوم الجمعة الماضية الموافق الحادي والعشرين من يوليو 2017م، وقد ساهم في سهولة تسجيل الرغبات، التسجيل الإلكتروني عبر الشبكات العنكبوتية شبكات الإنترنت، كما يتيح التسجيل الإلكتروني مراجعة الرغبات أكثر من مرة للتأكد منها.

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واليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من يوليو من العام الحالي 2017م، قد أعلن السيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات والمعاهد المصرية والمنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد أعلن سيادته أن ما يزيد عن الخمسمائة طالب وطالبة قد تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق.

وحسب تصريحات سيادته أيضًا، إنه قد سجل في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة نحو مائة وتسعة ألف طالب وطالبة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، كذلك ينتمون لشعب الثانوية العامة الثلاث سواء كانت علمي علوم، وعلمي رياضة، أو شعبة الأدبي، وقد أتاحت الوزارة خاصية معرفة التنسيق إلكترونيًا عن طريق موقع مخصص لذلك الهدف.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم، وحسب ما صرح به السيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري على مستوى الجمهورية هو 97.4%، أما كلية طب الأسنان فإن الحد الأدنى للقبول فيها هو مجموع 97.1 %، بينما كليات الصيدلة الحد الأدنى للقبول فيها هو 95.9%، وكلية العلاج الطبيعي الحد الأدنى لها 95.8%، وأخيرًا كلية العلوم الصحية والتطبيقية فإن الحد الأدنى للقبول فيها هو 95.4%.