لطلاب العلمي بالثانوية العامة.. الأماكن الخالية بالمرحلة الثانية للتنسيق

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قامت وزارة التعليم العالي بالكشف عن الأماكن الخالية بالتنسيق لهذا العام بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب العلمي لخريجي شهادة الثانوية العامة 2017 في المرحلة الثانية من مراحل التنسيق لهذا العام، وهي كالتالي:

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