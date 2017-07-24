التعليم تحدد نسبة 7% زيادة سنوية لمصروفات المدارس الدولية للمراحل المتقدمة والحضانة

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نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الاثنين، قرار وزارة التربية والتعليم الذي صدر بخصوص زيادة مصروفات المدارس الدولية لوقف للكثير من الجدل حول نسبة زيادة مصروفات هذه المدارس، حيث نص القرار بأن نسبة الزيادة السنوية هى 7% تضاف على مصروفات العام السابق .

لقد ورد هذا القرار بعد افصاح مجموعة كبيرة من المدارس الدولية قيمة مصروفاتها بالفعل للعام الدراسى المقبل، وسوف نرى سويا خريطة أسعار عدد من المدارس الدولية التى اعلنت عن مصروفاتها بالفعل، وتسبب ذلك فى حدوث مشكلة بين وزارة التعليم وأولياء الأمور وإدارات هذه المدارس، وعلى سبيل المثال:

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1- مصروفات مدرسة الشويفات الدولية: تبدأ الاسعار من 39 ألف جنيه لمرحلة الحضانة وصلا إلى 100 للالحاق فى المراحل الاخرى المختلفة.

2- مصروفات مدرسة متروبوليتان: تبدأ الاسعار من 40 ألف جنيه لمراحل الحضانة وصولا إلى 60 ألف جنيه بالمرحلة الخامسة.

3- مصروفات مدرسة ise الدولية: تبدأ الاسعار من 32 ألف جنيه لمراحل الحضانة وصولا إلى 62 ألف جنيه بالمراحل المختلفة المتقدمة.

4- مصروفات المدرسة البريطانية: تكون فيها الأسعار ما بين 50 ألف جنيه للمرحلة الأولىوصولا إلى 100 ألف جنيه بالمراحل المختلفة المتقدمة.

5- مصروفات المدرسة المصرية الدولية: تبدأ أسعار مرحلة الحضانة بـ 38 ألف جنيه وصولا إلى 80 ألف جنيه بالمراحل المختلفة المتقدمة.

طبقا لقرار وزير التربية والتعليم الذى تم نشره بالجريدة الرسمية اليوم الاثنين، فإن نسبة الزيادة فى مصروفات العام الدراسى القادم يتم احتسابها كالتالي: تكون نسبة الزيادة 14% على أسعار مصروفات العام السابق وهى عبارة عن 7% نسبة زيادة سنوية + 7%نسبة زيادة استثنائية للعام الجارى فقط.

من جانب آخر، أضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وعضو لجنة إعادة تقييم أسعار مصروفات المدارس، التى تقوم وزارة التربية والتعليم بتشكيلها، الدكتورة “ماجدة نصر”، أن جميع المدارس قد وافقت على نسبة 14% زيادة مصروفاتها، وأن وزارة التعليم عملت على تشكيل لجان خاصة للقيام بزيارة ميدانية للمدارس المخالفة وإلزامها بتعديل قائمة مصروفاتها وإلا سوف يتم إخضاع هذه المدارس المخالفة للإشراف الإدارى والمالى.

طالبت سيادتها من أولياء الأمور الذين تتيح لهم الفرصة بكشف مخالفات النسب فى هذه المدارس أن يتوجهوا بشكوى بصورة مباشرة إلى مكتب لجنة التعليم بالبرلمان، وإلى مكتب وزير التربية والتعليم .