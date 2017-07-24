عاجل.. فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية الآن

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أعلن موقع التنسيق الإلكترونى منذ قليل أنه قد قام بفتح أبوابه أمام طلاب الثانوية من أجل أن يتم تسجيل رغباتهم مساء اليوم الاثنين، حيث سبق له وأن قام بالإعلان عن الموعد المحدد لفتح باب تسجيل الرغبات الجديدة أمام الطلاب المتقدمين في المرحلة الثانية الخاصة بتنسيق الثانوية العامة لهذا العام، كما أنه من المقرر أن يتم انطلاقها يوم غدًا الثلاثاء وذلك طبقًا للتصريحات السابقة التي قد أعلنت عنها الوزارة بخصوص عملية التنسيق.

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من جهة أخرى، ورد أنه من المقرر أن تبدأ معامل التنسيق الإلكترونى التي تم تخصيصها من قبل الوزارة والتي تتبع الجامعات المصرية والموجودة على الأراضي المصرية بشكل رسمي فى استقبال جميع طلبات طلاب وخريجي الثانوية العامة لهذا العام الدراسي من الطلاب الذين وقع الاختيار عليهم بسبب المجموع إلى التقديم في المرحلة الثانية الخاصة بالتنسيق من أجل أن يتمكنوا من تسجيل مختلف رغباتهم وطموحاتهم طبقًا لقدراتهم والمجموع الذي قد حصلوا عليه للجامعات والمعاهد المصرية بداية من يوم غد الثلاثاء.

من جهة أخرى يترقب الطلاب وأولياء بجميع المحافظات المصرية الأمور بشغف اخر واهم اخبار التنسيق وخاصة المرحلة الثانية والتي سوف يشارك فيها أبنائهم بشغف لمعرفة الأماكن الخالية بهذه الجامعات والكليات التي من المتوقع أن يقوموا بالتقديم إليها هذا العام الدراسي.