قواعد التنسيق الجغرافي لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2017

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بعد انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة والإعلان عن نتائج تلك المرحلة، تبدأ غدا الثلاثاء الموافق الخامس والعشرون من شهر يوليو الجاري المرحلة الثانية للتنسيق ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على القواعد الخاصة بالتوزيع الجغرافي للطلاب كما حددتها وزارة التعليم العالي، وإليكم التفاصيل.

بعد ساعات قليلة من الآن، يبدأ طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بتسجيل الرغبات الخاصة بهم على موقع التنسيق الإلكتروني، ومن المقرر أن يتم توزيع الطلاب المتقدمين على أساس تجميع الجامعات بالنسبة للإدارة التعليمية في عددا من المجموعات، وعلى الطالب أن يقوم باختيار كافة الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة أ قبل البدء في اختيار الكليات من المجموعة التالية ب، ويلزم اختيار الكليات الممكنة في هذه المجموعة قبل اختيار القطاع من المجموعة التالية وهى ج، وذلك على النحو التالي:

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بالنسبة لمجموعة أ إجبارية: وهي أقرب الجامعات التابعة للإدارة التعليمية الخاصة بالطالب، وفى بعض الحالات قد تكون هناك أكثر من جامعة وذلك الإدارة التعليمية التابع لها تقع في مسافة متساوية من الجامعتين.

مجموعة ب إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة أ: وهذه المجموعة تتضمن مجموعة من الجامعات التي تقع بالقرب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب ويمكن للطالب الاختيار من بينها فلا فرق في ذلك.

مجموعة ج: باقي الجامعات المتضمنة كليات لهذا القطاع والتي يسمح للطالب الاختيار من بينها وتعتبر جميعها متساوية حيث إنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية التابع لها.

وفيما يتعلق بالمدارس الداخلية الرياضية – والعسكرية- والمتفوقين، فهنا يعتد بالمقر الخاص سكن الطالب المدون على بياناته المقدمة في استمارة الثانوية العامة.

ويتم القبول بجميع كليات الجامعات الحكومية المصرية وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي باستثناء الكليات والمعاهد التالية التي يتم القبول بها وفقا للتوزيع الإقليمى وهى:

كليات التربية: وكليات التربية النوعية

كليات التمريض: المعاهد الفنية للتمريض.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية فيتم توزيعهم على النحو التالي:

مجموعة أ إجبارية: والتي تضم جامعتي المنصورة والزقازيق.

مجموعة ب إجبارية: والتي تضم جامعات بنها والمنوفية وطنطا.

أما الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة فيتم توزيعهم على النحو التالي: