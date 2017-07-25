آداب حلوان تعلن عن شروط الالتحاق بأقسام الكلية المختلفة للعام الجامعي 2017/2018

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قامت كلية الآداب جامعة حلوان بالإعلان منذ قليل عن الشروط الخاصة بالالتحاق بالأقسام المختلفة بالكلية للعام الجامعي الجديد 2017/2018، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على هذه الشروط وإليكم التفاصيل.

بالنسبة لقسم الإعلام، يقتصر هذا القسم على قبول طلاب الانتظام فقط ويتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين على أساس المجموع الكلى للثانوية العامة ولا يقبل هذا القسم طلاب الدمج، أما في قسم اللغة الإنجليزية، فيتم قبول الطلاب الانتظام فقط ويشترط حصول الطالب المتقدم على 48 درجة في مادة اللغة الانجليزية بالنسبة لكلا من الشعبة العلمية والأدبية، أما إذا كان هناك زيادة في عدد الطلاب المتقدمين للقسم ففي هذه الحالة يتم المفاضلة المجموع الكلى للثانوية العامة، ولا يقبل القسم طلاب الدمج.

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بالنسبة لقسم الآثار والحضارة، فشأنه شأن القسمين السابقين، من حيث الاقتصار على طلاب الانتظام فقط ويتم المفاضلة على أساس المجموع النهائي للثانوية العامة فضلا عن المجموع النهائي للثلاث لغات، وبالنسبة لقسم اللغة الإسبانية فيقتصر على قبول طلاب الانتظام القسم الأدبي الحاصلين على مجموع 90% باللغات، أما القسم العلمي فيشترط أن يكون مجموع اللغات 95%، وفى قسم اللغة الإيطالية فيقتصر على قبول 80 طالب فقط ويتم المفاضلة على أساس المجموع الكلى للثانوية العامة مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي تتم معه.

وبالنسبة لقسم اللغة الألمانية فيتم قبول 40 طالب كحد أقصى والأولوية للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات، وتنطبق نفس الشروط على قسم اللغة الصينية، وأما قسم اللغات الشرقية فيقتصر على طلاب الانتظام فقط ويتم المفاضلة المجموع الكلى للثانوية العامة وكذلك قسم علم النفس وشروطه مماثلة لهذه الشروط ولكنه لا يقبل ذوى الاحتياجات الخاصة، أما قسم التاريخ فيشترط أن يكون الحد الأدنى لمجموع درجات الطلاب في مادة التاريخ 70%، أما قسم المكتبات والمعلومات فيشترط قبول 80% من طلاب الشعبة العلمية أما طلاب الشعبة الأدبية 20%.

وبالنسبة لقسم الفلسفة فلا يوجد له شروط للالتحاق به ويشبه قسم الجغرافيا، أما قسم اللغة العربية فيشترط أن يكون الطالب حاصلا على 70% كحد أدنى في مادة اللغة العربية، ويشترط قسم الاجتماع عدم قبول ذوى الاحتياجات الخاصة، أما قسم اللغة الفرنسية فيكون الأولوية لخريجي المدارس الفرنسية، أما قسم المسرح فيشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي تجرى مع الطالب، وأخيرا بالنسبة لقسم اللغة العبرية فيشترط أن يكون الطالب حاصلا على 65% من مجموع الثلاث لغات.