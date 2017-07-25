فتح تسجيل رغبات المرحلة الثانية وتواجد أماكن متاحة في كليات القمة

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موقع التنسيق الإلكترونى يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2017/2018 بداية من غدا الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يونيو لعام 2017، و التي ستكون بحد أدنى 79% لطلاب الشعبة العلمية و70.7% طلاب الشعبة الأدبية.

ومن المفترض أنه سيتم استقبال 153 ألفا و227 طالبا وطالبة لتسجيل في المرحلة الثانية، وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، أن معامل الحاسب الآلي الخاصة بالجامعات ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب للقيام بالتسجيل في المرحلة الثانية ابتداء من غدا الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى نهاية يوم السبت المقبل الموافق التاسع والعشرون من يونيو.

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وصرح وزير التعليم العالي أن الوزارة مهتمة بالقيام بأعمال التنسيق بالشكل المطلوب، كما أكد على أنه لأول مرة تتم أعمال تنسيق المرحلة الأولى سريعا، وأشار إلى تواجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في كليات القمة .

كما أوضح الوزير بأن الأماكن المتواجدة في كليات الهندسة هي هندسة الطاقة بأسوان، والهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية، وهندسة المنيا، وهندسة أسيوط ، وتواجد أماكن شاغرة بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة .

كما ذكر أن هناك أماكن شاغرة بـ11 كلية للطب البيطري في عدد من جامعات مصر، وأيضا تواجد أماكن شاغرة بكليات الحاسبات والمعلومات والتمريض داخل عدد من جامعات جمهورية مصر العربية.

وهناك أماكن شاغرة للشعبة العلمية في كليات القمة ومنها كلية السياسة والاقتصاد وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، كما يوجد عدد 27 كلية شاغرة للعلوم في جامعات الجمهورية .

وقام رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي الأستاذ سيد عطا، أن الوزارة على أتم الاستعداد بالقيام بأعمال التنسيق في المرحلة الثانية كما تم خلال المرحلة الأولى، وأشار إلى تواجد أماكن شاغرة بكليات الخاصة بالشعبة الأدبية في المرحلة الثانية تضم كليات الحقوق وكليات الخدمة الاجتماعية كليات الآداب ويوجد عدد محدود بكليات التربية و هناك أماكن داخل كليات السياحة والفنادق وكليات دار العلوم و أيضا المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.

ونصح عطا، طلاب المرحلة الثانية بالتدقيق في اختياراتهم و التأكد من رغباتك حيث أن كل طالب مسئول عن الرغبات الخاصة بع ولن يتم الترشيح مرة أخرى بعد انتهاء التسجيل، وأكد على الحفاظ على الرقم السري الخاص بكل طالب حتى لا يتم استخدامه فيي التلاعب برغباتك.