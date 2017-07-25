تنسيق جامعة 6 أكتوبر والحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة للعام الجامعي الجديد 2017/2018 والمصروفات الدراسية

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تعد جامعة 6 أكتوبر واحدة من أشهر الجامعات الخاصة التي يرغب العديد من الطلاب الالتحاق بها، وتضم هذه الجامعة أربعة عشر كلية تتنوع ما بين التخصصات العلمية والأدبية، واليوم كشفت الجامعة عن الحد الأدنى للقبول بكلياتها المختلفة والشروط الخاصة بالالتحاق والأوراق المطلوبة وكذلك المصروفات الدراسية وسوف نتعرف على كافة هذه الأمور بالتفصيل في المقالة التالية.

بالنسبة للحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعة فتأتى على النحو التالي:

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يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 95%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 90%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان 90%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 90%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 80%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم الطبية 70%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية نظم معلومات وعلوم الحاسب 70%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون التطبيقية 70%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام 65%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والإدارة 65%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية اللغات والترجمة 65%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية السياحة والفنادق 55%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية التربية 55%.

يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض 55%.

وفيما يتعلق بالشروط الخاصة للقبول بكليات جامعة 6 أكتوبر، تقبل الجامعة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها سواء كانت عربية أو دولية، ويشترط أن تكون هذه الشهادات معترف بها رسميا من قبل المجلس الأعلى للجامعات، كما تقبل كذلك الطلاب المحولين من الجامعات المصرية منها والأجنبية بما يتفق مع القواعد والشروط الخاصة بالقبول بالجامعات الأهلية والخاصة، والجدير بالذكر أن الجامعة تقبل سنويا 12 ألف طالب فقط.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة، فتتمثل في أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أصل شهادة ميلاد الطالب، عدد 6 صور شخصية، فضلا عن صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة به ونموذج 2,6 جند بالنسبة للطلاب الذكور، وأخيرا صورة من جواز السفر بالنسبة للطلاب الوافدين.

وبالنسبة للمصروفات الدراسية لكليات الجامعة المختلفة، فتتمثل في الآتي: