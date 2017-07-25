بدء الدراسة بكلية علوم الملاحة والفضاء مع العام الدراسي 2017/2018

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في إطار خطة التعليم المستمرة، قد أعلنت جامعة بني سويف أنه سوف تبدأ الدراسة في كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، مع بداية العام الدراسي المقبل 2017م / 2018م، وهذا مع بداية الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الذي يوافق اليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري شهر يوليو من عام 2017م.

وهذا قد أعلنه السيد الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أن هذا القرار قد صدر عقب موافقة لجنة قطاع العلوم الأساسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد أعلن أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء سوف تقبل فقط خمسين طالبًا وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي المنقضي 2016م / 2017م.

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كما أعلن السيد الدكتور أمين لطفي أن القبول في كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء سوف يقتصر فقط على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمى رياضة فقط، وقد أعلن رئيس جامعة بني سويف أن باب التحويل إلى الكلية الجديد سوف يتم فتحه عقب ظهور نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة مباشرة، وباب التحويل سوف يتم فتحه قبول التحويلات من المرحلة الأولى أو من المرحلة الثانية، لمن قرر أن يعدل رغباته في أي منهما.

وقد أوضح السيد الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء هي واحدة جديدة من كليات القمة، والتي سوف يتم العمل بها من خلال لائحة جديدة و مميزة ومبتكرة، تهدف كلية القمة الجديدة إلى مواكبة ومسايرة التطور، والذي يشهده العالم في علوم الفضاء في الآونة الأخيرة، كما تهدف إلى أن تنشئ قاعدة علمية متكاملة في علوم الفضاء، وهذا من خلال خطط دراسية مبتكرة ومتميزة، وبرامج دراسية تطابق المعايير الأكاديمية.

كما أكد رئيس جامعة بني سويف أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء سوف تعمل على تزويد الطلاب بكافة الأسس والمهارات العلمية اللازمة كي ما ترفع قدرات الطلاب العلمية، كي تخرج جيل مميز من الخريجين القادرين على مواجهة متطلبات سوق العمل.

وأخيرًا، أوضح سيادته أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء هي الكلية التي تحمل رقم ثلاثين بين كليات جامعة بني سويف، كما أوضح أن الكلية سوف تحوي خمسة من الأقسام وهي: علوم الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء، واتصالات الفضاء، والملاحة الفضائية، واستراتيجية إدارة الفضاء الدولي، وبذلك تتربع جامعة بني سويف على عرش الكليات المصرية من حيث عدد الكليات التي تحتويها الجامعة.