المجمع التكراري للناجحين يكشف عن مؤشرات المرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى للهندسة 91.2% والطب البيطري 94.7%

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أعلن المجمع التكراري الخاص بالناجحين من طلبة الثانوية العامة، أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطري من المتوقع أن يتوقف عند 388.5 درجة، بنسبة تصل إلى 94.7% هذا بجانب أنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة 374 درجة أي نسبة 91.2% هذا وستغلق كليات هندسة المنيا والطاقة التابعة لمحافظة أسوان بعد ملء نحو 80 مكان.

في حين أنه حسب المؤشرات المتوقعة، فإن الحد الأدنى للتخطيط العمراني من المتوقع أن يصل إلى نسبة 90.9% بنحو 373 درجة، و أن الحد الأدنى للفنون قسم عمارة سوف يكون نحو 90.7% أي 372 درجة والحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات سوف يصل إلى نسبة 89.8% أي نحو 368.5 درجة.

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في حين أن كافة المؤشرات التي ظهرت خلال المرحلة الأولى من التنسيق وبعد ظهور النتيجة، أن يوجد عدد 175 ألف مكان في الكليات التابعة للشعب العلمية والتي يصل عددها 210 كلية تابع لنظام الانتظام، و تأتي في مقدمة الكليات العلمية كلية الطب البيطري والهندسة والتخطيط العمراني والعلوم والفنون “عمارة” و الحاسبات والمعلومات.

كما تَتوافر أماكن لعدد 32 ألف من الطلاب في الكليات الأدبية نظام الانتساب وتأتي في مقدمة تلك الكليات الحقوق والتجارة والآداب والخدمة الاجتماعية ودار العلوم.

في حين أن الرغبة الثانية المتوافرة لطلاب الشعبة العلمية هي شعب اللغات، والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد الكليات التي سبق ذكرها، هذا وسيكون التنسيق الداخلي لتلك الشعبة في منتصف أغسطس، هذا عقب الانتهاء من إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق.

الجدير بالذكر أن عدد طلاب الكليات الأدبية البالغ عددهم 41 ألف في تنافس على الأماكن المتبقية في نظام الانتظام في كليات الآداب والتجارة والحقوق والسياحة والفنادق والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والتربية الرياضية.

في حين أن عدد الأماكن المتوفرة في نظام الانتظام تصل إلى 20ألف مكان فقط، بينما تبلغ عدد الأماكن المتوفرة في نظام الانتساب في تلك الكليات و المتاحة لباقي الطلبة بعد ملء أماكن الانتظام هي 30 ألف مكان هذا في كليات الآداب والتجارة والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والحقوق، يأتي هذا وفقا لما هو متوقع للمراحل التالية من تنسيق الثانوية العامة للعام الحالي 2017.