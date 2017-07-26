“جامعة العريش” تشمل 9 كليات.. وتطرح منتجات كلية العلوم الزراعية في الأسواق

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أكد رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي أنه بعد مرور عام على القرار الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالموافقة على إنشاء جامعة العريش، تعمل الجامعة على تطوير منشآتها حيث كانت جامعة العريش تحتوي على ست كليات، والآن أصبحت الجامعة تحتوي على تسع كليات، بالإضافة على الموافقة على إنشاء أربع كليات أخرى في العام الدراسي الجديد 2017/ 2018.

وأضاف الدكتور حبش النادي أن بناء جامعة العريش يعد خطوة أساسية في مجال التنمية التامة الشاملة واستغلال كافة الموارد بالإضافة إلى تحقيق الأمن القومي في منطقة العريش ويعد خطوط مكملة في الدفاع عن جمهورية مصر العربية حيث تؤيد هذه الخطوات القيادة السياسية على أساس اعتبار منطقة سيناء تعد من الأمن القومي لمصر بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية في المحافظة لكي تحقق التنمية البشرية بالعلم والثقافة.

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وأشار حبش النادي أن جامعة العريش لها دور هام في تحقيق التنمية وخدمة المجتمع حيث يتم تسخير كلية العلوم الزراعية البيئية في خدمة البيئة في محافظة سيناء عن طريق طرح منتجات كلية العلوم من وأسماك وألبان، وسمان، ودواجن، و لحوم، وفاكهة وخضروات حيث يتم تنفيذها عن طريق التوزيع داخل سيناء وتأتي هذه الخطوة في إطار خدمة الكلية للمجتمع المحلي في سيناء وخدمة البيئة، وأضاف أن طرح كل منتجات كلية العلوم بأسعار مخفضة تنافسية لتعمل على تخفيف العبء عن محدودي الدخل والأسرة المصرية، بناء على أن جامعة العريش تطرح هذه المنتجات لا لغرض الربح ولكن يضاف على السلع المطروحة نسبة ربح ضئيلة جدا تعمل على تشجيع العاملين في هذه المشروعات الإنتاجية على طرحها في المجتمع.

وصرح حبش النادي أنه تحصل على موافقة محافظ سيناء على توفير سيارات نقل، وتروسيكل للشباب بالإضافة إلى فتح منافذ ليتم فيها بيع المنتجات الزراعية بأسعار أقل منافس هذه السلع في الأسواق التجارية المحلية للعمل على خلق مجال للمنافسة التجارية للعمل لصالح المواطنين في سيناء في المقام الأول.

وأعلن حبش النادي أن جامعة العريش كانت بدايتها في شهر أبريل 2016 حيث تضمن الكلية حوالي ست كليات والآن أصبحت الجامعة تشتمل على تسع كليات بعدما تم إقامة كلية الاقتصاد المنزلي، وكلية التجارة، وكلية الاستزراع البحري والمصايد البحرية، وأضاف أن الجامعة حصلت موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء أربع كليات جديدة ومنها كلية التمريض، وكلية الطب البيطري، وكلية طب الأسنان.