“وزير النقل” يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه في جامعة الزقازيق

قدم وزير النقل الدكتور عرفان مهدي منذ وقت قليل إلى جامعة الزقازيق ليشارك في مناقشة رسالة دكتوراه في كلية الهندسة التابعة للجامعة، وكان في استقبال الوزير رئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد عبد الباري، ومحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق الدكتور علاء عطا أنه خلال زيارة وزير النقل سيتم عرض بعض نماذج مشروعات التخرج التي تمت في الكلية ومن أهمها مركبة صغيرة تتحرك بالقوى البشرية البدنية، وشارك هذا المشروع في المسابقة الدولية التي أقامتها الجمعية الأمريكية للهندسة الميكانيكية، وتنفرد جامعة الزقازيق بوجود فريق وحيد على مستوى دول إفريقيا والعالم العربي الذي شمل مشاركة خمسة وأربعين مشارك من دول العالم، بالإضافة إلى عرض نموذج مشروع التخرج موضوعة مطب صناعي لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس ووكلاء كلية الهندسة بجامعة الزقازيق والطلاب المشاركين في تنفيذ مشروعات التخرج.

وأعلن الدكتور علاء عطا أن الرسالة التي سيتم مناقشتها اليوم في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق تحمل عنوان “Study of the Performance of soil- steel bridge” الذي يتناول “دراسة سلوك كباري تربة / معدنية” وتقدم بهذه الرسالة الباحث مهندس أحمد إسماعيل أحمد، ليتم مناقشة رسالة الدكتوراة من قبل وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات كمشرف على مناقشة رسالة الدكتورة، وعميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق الدكتور علاء عبد الحميد عطا، أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة الدكتورة نجوى رجب السخاوي كمشرف على رسالة الدكتوراه، بالإضافة إلى مشاركة أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بالمركز القومي للبحوث الدكتورة سوزان سعد محمود.

والجدير بالذكر أن “مشروع مطب صناعي لتوليد الكهرباء” قام به فريق بحثي تابع للجامعة الألمانية بالقاهرة كان من ضمن مشروع تخريج طلبة كلية الهندسة وعلوم المواد التي أقيمت تحت إشراف أستاذ كلية الهندسة وعلوم المواد بالجامعة الدكتور بكر محمد ربيع، وبدأ الجيل الأول العامل على المشروع في عام 2012، ثم الجيل الثاني وصولا إلى الجيل السابع وتشكل فريق بحثي أكاديمي لكل جيل من طلبة التصميم وهندسة المواد وطلبة الميكاترونكس لتطوير لغرض بناء وحدة مطب صناعي جديدة كهربائيا وميكانيكيا تتناسب مع المحاكاة، والهدف من إنشاء وحدة المطب أغراض هامة منها: الحد من السرعة, وتخزين وتوليد الطاقة الكهربائية.