“مبادرة شباب جامعة القاهرة” من أجل مصر يستقبلون الطلاب الجدد

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تم إطار مبادرة رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار تحت مسمى “شباب جامعة القاهرة من أجل مصر” حيث شارك عدد من طلاب النشاط الجامعي استقبال زملائهم من طلاب المرحلة الثانوية، وذلك في إطار خطة استعداد جامعة القاهرة لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالجامعة ودرهم في المرحلة المقبلة.

ويتم المبادرة في أماكن تسجيل الرغبات المخصصة داخل جامعة القاهرة وهي معمل كلية الهندسة، ومعمل معهد الإحصاء، ومعمل كلية الزراعة، وبدأ استقبال الطلاب الجدد في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصراً، وحرص الطلاب المشاركين في النشاط على مساعدة الطلاب الجدد وتعريفهم على أماكن معامل الرغبات وتوفير كل سبل الراحة والمساعدة الممكنة لطلاب المرحلة الثانوية لبداية حياة الجامعية الجديدة.

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وحرص طلاب المبادرة المشاركون فيها على الاستمرار لمساعدة الطلاب الجدد حتى نهاية المرحلة الثالثة من التنسيق، وذلك لمنع استغلال الطلاب الجدد من قبل بعض الفئات والسماسرة الذين يحملون ميول متطرفة ويريدون استخدام الطلاب الجدد داخل الجامعة من أجل تحقيقها وهدم العملية التعليمية.

كما أوضح طلاب المبادرة على أهمية المشاركة في الأنشطة الجامعية الطلابية الهادفة إلى بناء الشخصية وحسن التعبير عن المواهب الابداعية المختلفة والعمل على تنمية مواهب الطلاب من الناحية الثقافية والعلمية.

والجدير بالذكر أن رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر ناصر كان قد أطلق مبادرة ” شباب جامعة القاهرة من أجل مصر” منذ عام 2015 من أجل تشكيل إطار العمل الطلابي داخل جامعة القاهرة على أن تعمل في المقام الأول لصالح الطالبات والطلاب وتهتم بهم وتعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه الطلاب سواء داخل الجامعة أو خارجها، وبدأت الخطوات التنفيذية للمبادرة الطلابية في عام 2016 وتقوم هذه المبادرة على خطوات وأسس عديدة على أن تكون في بدايتها أن تكون المبادرة لجنة تنسيقية عليا تعمل برئاسة رئيس الجامعة، وتضم عضوية بعض أعضاء هيئة التدريس من عمداء وأساتذة أكاديميين متخصصين بالإضافة إلى وجود ممثلين من الطلاب والطالبات وتختص هذه اللجنة التنسيقية للمبادرة على وضع كافة البرامج والسياسات التي تعتمدها المبادرة وطرق تنفيذها، وتم اختيار الدكتور سيد تاج الدين منسق عام مبادرة جامعة القاهرة.