Advertisements

مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي القادم 2017/2018 والحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة، قامت الجامعات الخاصة مثل الجامعة البريطانية والجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الروسية والجامعة الفرنسية وجامعة بدر بشكل بالإعلان وبشكل رسمي عن مصروفات الدراسة لديها بالنسبة للعام الدراسي الجديد، ووفقا لتلك الإعلانات التي صدرت عن الجامعات الخاصة فقد وفرنا لكم من خلال موقعنا كافة التفاصيل التي تتعلق بالعام الدراسي الجديد 2017/2018 في تلك الجامعات والذي سيبدأ خلال الشهور القليلة القادمة.

مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي القادم 2017/2018:

ننشر لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بمَصروفات الجامعات الخاصة في مصر للعام الدراسي القادم 2017/2018، حيث يقوم الطالب خلال إجراءات التقديم بعد ظهور نتيجة التنسيق الداخلي للجامعة الخاصة الذي قام بالتقديم فيها والتأكد من قبوله للدراسة في تلك الجامعة بدفع مبلغ كرسوم للالتحاق بالجامعة وهو ما سنقوم بتوضيحه لأنه يختلف من جامعة إلى أخرى، وبعد الإعلان عن نتيجة التنسيق والتأكد من القبول بالجامعة يقوم الطالب بسداد القسم الأول من المبلغ الكلي للمصروفات ويقسم الباقي على الترمين الدراسيين.

Advertisements

مصروفات الجامعة المصرية الروسية:

يقوم الطالب بسداد رسوم الإلتحاق عند تقديمه طلب التقديم في الجامعة بقيمة 450 جنيه، و عند إعلان نتيجة التنسيق والتأكد من القبول يقوم بدفع القسط الأول من المبلغ المقرر ويقسم باقي المبلغ بحيث ينتهي من دفعه كاملا على الترمين الدراسيين، و نوضح لحضراتكم قيمة المصروفات في الجدول التالي:

مصروفات الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا:

جاءت المصروفات المعلن عنها والتابعة لجامعة العلوم الحديثة والتكنولوجيا لعدد 8 من الكليات التابعة لتلك الجامعة، وجاء هذا خلال الإعلانات التي قامت بها الجامعة بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2017/2018 وفقا للجدول الآتي:

كان هذا بالنسبة للطلاب المصريين، في حين أن مصروفات التقديم في تلك الجامعة بالنسبة للطلاب الوافدين يتم دفعها بالجنيه الاسترليني وهي كالآتي:

مصروفات الجامعة البريطانية:

أعلنت الجامعة البريطانية عن المصروفات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2017/2018، وكانت المصروفات التي أعلنتها وفقا للجدول الآتي:

مصروفات الجامعة الفرنسية:

جاءت قيمة المصروفات المعلن عنها من قبل الجامعة الفرنسية بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2017/2018 كالآتي:

مصروفات الجامعة الفرنسية للطلاب المصريين:

مصروفات الجامعة الفرنسية للطلاب الوافدين:

مصروفات جامعة بدر:

جاء الإعلان من جامعة بدر عن مصروفات العام الدراسي الجديد 2017/2018 وفقا لجدول الآتي:

تنسيق الجامعات الخاصة:

جاء تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2017/2018 وفقا لما تم الإعلان عنه من خلال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والذي كان برئاسة السيد وزير التعليم العالي، حيث قام وزير التعليم العالي منذ أيام قليلة باعتماد نتيجة التنسيق للجامعات الخاصة وتحديد الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة للكليات المختلفة وكانت الآتي:

الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري 95%. الحد الأدنى للقبول في كليات “الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطَبيعي” 90%. الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة 80%. الحد الأدنى للقبول في كليات” العلوم الطبية و التطبيقية والفنون التطبيقية” 70%. الحد الأدنى للقبول في كليات “التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب” هو 70%. الحد الأدنى للقبول في كليات “الإدارة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية واللغات والترجمة” هو 65%. الحد الأدنى للقبول في أي من الكليات الأخرى هو 55%.

في حين أن نتيجة التنسيق للكليات الخاصة والتي قد أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وتم اعتمادها من السيد وزير التعليم العالي للجامعات بالنسبة للطلاب الوافدين من الدول الأخرى إلى مصر كانت الآتي: