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مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي تأجيل بدء الدراسة في المدارس والجامعات للعام الدراسي 2017/2018 التي تم انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم التساؤل عن صحتها وتم الرد عليها واليكم تفاصيل الرد كاملة من الجهات المعنية.

وقام مركز المعلومات بالتواصل مع كلا من وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقامت الوزارتين بنفي تلك الأخبار وأكدوا على عدم وجود اى صحة لما تردد جملة وتفصيلا، وأكدوا على أنها مجرد شائعات ، وأنه لا يتواجد أى نية في تأجيل العام الدراسى الجديد 2017/2018 في كلا من المدارس والجامعات،

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وتم التصريح من قبل الوزارتين بأنه سيتم تحديد موعد العام الدراسي الجديد 2017/2018 خلال شهر أغسطس القادم، ويعتمد التحديد على الخريطة الزمنية المقدمة من المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى وايضا المجلس الأعلى الخاص بالجامعات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تقوم بالاستعداد للعام الدراسي وتعمل على طبع الكتب الدراسية ، وتعمل بكل جهد على القيام بتسليمها إلى كلا من المدارس والإدارات التعليمية المتواجدة بجميع أنحاء الجمهورية، والاستعداد بتجهيز المدارس لاستقبال الطلبة والطالبات للعام الدراسي الجديد، وذكرت الوزارتين أنه قد قاموا بطباعة سبعين بالمئة من إجمالي كتب الفصل الدراسي الأول للعام الجديد .

وقد ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسائل الإعلام المتنوعة أنها تعمل على التأكد من الأخبار التي يتم نشرها، والتحري عنها جيدا والقيام بالتحقيق فيما كانت خطأ أو صحيحة من الجهات المعنية، حيث أن المعلومات التي يتم نشرها بدون تأكد منها تعمل على التأثير السلبي على الرأي العام وأوضاع المنظومة التعليمية.

والجدير بالذكر أن تلك الشائعات التى يتم ترددها باستمرار قبل بدء الدراسة وما يدور حول تأجيل الدراسة تكون غير صحيحة وتخرج كلتا الوزارتين ويقومون بنفي ما تردد، وتستمر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستمرار، وقد نوه وزير التعليم العالى بأنه يجب التأكد من تلك الأخبار من الجهات المعنية أو التصريح بها نصيا من قبل أحد المسؤولين لاعتبارها اخبار مؤكدة ويتم نشرها عبر الإعلام حتى يتم تصديقها ولا يسبب ذلك بلبلة في المجتمع.