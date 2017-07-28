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التقديم للكليات 2017، خطوات التقديم ومواعيد التقديم الإلكتروني والأوراق المطلوبة للتقديم، انتهت فترة التقديم خلال المرحلة الأولى من الثانوية العامة وظهرت النتيجة التابعة لها وكذلك انتهت فترة التقديم للتَنسيق للمَرحلة الثانية، و من المتوقع أن تظهر نتيجة التنسيق خلال أيام قليلة قادمة بعدها ستبدأ المرحلة الثالثة، في حين أن طلاب المرحلة الأولى يقوموا بالاستعداد خلال الفترة الحالية للتقديم للكليات، وسوف نوفر لكم خلال هذا المقال كافة المعلومات التي تتعلق بطريقة وخطوات التقديم للكليات 2017 والأوراق المطلوبة وكذلك موعد التقديم للكليات 2017.

خطوات التقديم للكليات 2017 والأوراق المطلوبة:

تبدأ خطوات التنسيق التي انتهى منها جميع الطلاب التابعين للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2017 بسحب مظروف دليل نجاح الطالب من المدرسة التابع لها، بعدها سحب مظروف دليل التنسيق من أحد المكاتب التابعة للتنسيق والذي يمكن من خلاله الحصول على الرقم السري المدون في هذا المظروفة والذي يستخدمه الطالب في كتابة رغَباته إلكترونيا.

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بعد الانتهاء من تسجيل الطلبات يرسل الطالب الرغبات عبر الضغط على زر إرسال، بعدها ينتظر الطالب فور الإعلان عن نتيجة التنسيق، والتي يحصل خلالها على بطاقة الترشيح التي يمنحها إياه مكتب التنسيق ويستعد بعدها للتقديم في الكلية التي ذكرتها بطاقة الترشيح.

يقوم الطالب بعدها بإعداد الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية وهي:

استمارة النجاح البيضاء للطالب أو الطالبة. عدد من الصور الشخصية للطالب أو الطالبة وهم 6 صور. إحضار مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو شهادة الميلاد نفسها إن أمكن. بالنسبة للذكور في حالة التقديم يجب عليهم إحضار نموذج 2 جند حيث تستخدمه الكلية لتحديد موقف المتقدم من الذكور للتجنيد، ويمكن الحصول على هذا المستخرج من مكتب التجنيد التابع له الطالب. في حالة الطلاب الحاصلين على شهادة التفوق الرياضي يجب أن يقوموا باحضارها. في حالة الطلاب التابعين للمدارس العسكرية والجوية يجب أن يقوموا بإحضار موافقة خطية من السيد مدير المدرسة.

الأمور التي تتعلق بخطوات وطريقة التسجيل بالنسبة للرغبات كنا قد وفرناها من قبل من خلال موقعنا، حيث يعتبر ذلك أحد أهم المراجع التي يحتاجها طلاب الثانوية العامة بعد الإعلان عن النتائج الخاصة بهم والاستعداد للتقديم في الكليات خلال الفترة الحالية.

بالنسبة للطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدارس العسكرية والجوية الداخلية، فإنه يتم منح هؤلاء الطلاب رقم وكود سري من قبل مكتب التنسيق ويكون هذا الرقم أو الكود تابع لكُل جامعة، و الذي مكن الجامعة من الوصول إلى الطلاب المرشحين للتقديم فيها.

وسوف تبدأ خلال الفترة القادمة تقريبا من الأسبوع الأول في أغسطس القادم بدء مرحلة التقديم في الكليات الخاصة بالمرحلة الأولى من التنسيق، و يتم الإعلان عن موعد التقديم للكليات بحيث تعلن كل كُلية عن موعد التقديم على حدة، وسوف نقوم بمتابعة هذا معكم بالتفصيل خلال الفترة القادمة من خلال موقعنا موقع مصر 365، تابعونا.

نتائج المرحلة الأولى للتنسيق والإعلان عن المرحلة الثانية:

ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة 2017 والتي عرف كل من الطلاب التابعين لتلك المرحلة أي الكليات سيقُوموا بالتقديم فيها، كما و بدأ كذلك التقديم في المرحلة الثانية من التنسيق خلال الفترة ما بين يوم الثلاثاء الماضي وحتى يوم الخميس وتشهد الفترة الحالية انتظار من قبل الطلاب لنتيجة التنسيق.

حيث تقوم بوابة التنسيق بمنح طلاب المرحلة الأولى مدة خمسة أيام للإنتهاء من تسجيل رغباتهم بعدها تقوم بالإعلان عن نتيجة المرحلة، بعدها يستعد الطلاب للتقديم من خلال إعداد الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2017.