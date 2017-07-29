الأعلى للجامعات يعلن قبول 17 ألف و500 طالب بكليات الهندسة للعام الجامعي الجديد 2017/2018

Advertisements

قبل ساعات قليلة من الآن، قام المجلس الأعلى للجامعات بالكشف عن عدد الطلاب الذين تقرر قبولهم بالكليات والمعاهد الهندسية للعام الجامعي الجديد 2017/2018، حيث أكد رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية الدكتور محمد شعيرة، أنه تقررت قبول نحو 17 ألف و500 طالب بكليات الهندسة، فيما تقرر قبول نحو 12 ألف و500 طالب آخرين بالمعاهد الهندسية، وذلك في ضوء الخطط التي تتبعها اللجنة لتعديل اللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد الهندسية مع التوازن في المفاهيم والمعارف للمواد الدراسية.

وأضاف شعيرة خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرون من شهر يوليو الجاري، أن هناك ثمانية كليات هندسة قامت بتعديل اللوائح الخاصة بها بعدما أخذت في اعتبارها الملاحظات التي كانت قد أعدتها لجنة القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت ذاته على أن المفهوم الذي سيتم تطبيقه هو التغيير من التعليم إلى التعلم، لافتا على وجود العديد من الكليات الهندسية التي قامت بالأخذ بهذا المفهوم الجديد، ويأتي في مقدمة هذه الكليات كلية هندسة القاهرة و هندسة عين شمس، فضلا عن كليتي هندسة المنصورة و هندسة الإسكندرية.

Advertisements

على الجانب الآخر، يستمر طلاب الثانوية العامة بتسجيل الرغبات الخاصة بهم منذ انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل مساء غد السبت الموافق التاسع والعشرون من يوليو الجاري، ليتم بعد ذلك الإعلان عن نتيجة التنسيق في غضون يومين على الموقع الإلكتروني.

من جانبه أعلن رئيس قطاع التعليم، أن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم وصل حتى هذه اللحظة 145 ألف طالب، مؤكدا أن عمليات التسجيل تتم بصورة منتظمة دون وجود أية مشاكل على الإطلاق، لافتا أنه لا تزال هناك فرصة أمام الطلاب لتعديل رغباتهم قبل إغلاق باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

تجدر الإشارة، إلى أن أعمال المرحلة الثانية من التنسيق كانت قد انطلقت منذ أيام قليلة بحد أدنى 79% بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، و70.7% بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، وتستقبل هذه المرحلة 153 الف و 227 طالبا وطالبة من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.