جامعة العريش تمنح فرصة أخيرة لطلاب شمال سيناء

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تم إعطاء طلاب الثانوية العامة في محافظة شمال سيناء اليوم الموافق السبت التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري فرصة تعد الأخيرة لأداء اختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة العريش، وتعد هذه الاختبارات هي بمثابة اختبار القدرات ليتم على أساس النتائج المتحقق فيها على القبول في الكلية، وتم إعطاء هذه الفرصة الأخيرة بسبب الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إعاقة سير التقدم لاختبارات القدرات الخاصة بالكلية لوجود عطل في شبكات الاتصالات دخل محافظة شمال سيناء مستمر خلال الأيام الماضية بسبب حرب التي تقوم بها الدولة في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية.

وأوضح اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أنه تم التنسيق والتعاون مع كلية التربية الرياضية التابعة لجامعة العريش ليتم استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مدارس محافظة شمال سيناء غدا السبت حيث يؤدون اختبار القدرات التابع لكلية التربية الرياضية التابعة لجامعة العريش.

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كما أوحى اللواء عبد الفتاح حرحور أن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية غدا السبت هي بمثابة الفرصة الأخيرة لطلاب محافظة شمال سيناء للالتحاق بالكلية، وهذا للعمل إلى إتاحة الفرصة لمن لم يستطيعوا التسجيل الإلكتروني بسبب قطع شبكات الإنترنت والاتصالات داخل محافظة شمال سيناء في الفترة الأخيرة بسبب الحرب ضد الجماعات الإرهابية التي أدت إلى هذا داخل المحافظة.

وتم مد فترة اختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة العريش بعد موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث تم اجراء قرار باستثناء طلاب محافظة شمال سيناء من ميعاد إغلاق باب التقدم لاختبار القدرات التابع للكلية نظرا لظروف المحافظة وقطع الاتصالات وشبكات الانترنت عن المحافظة في الفترة الماضية، حيث تم إتاحة يوم الجمعة بشكل استثنائي إلا أن استمرار قطع الاتصالات وشبكات الإنترنت حال دون تحقيق هذا الاستثناء ولم يتمكن البعض من تسجيل الرغبات التي يتم بطريقة إلكترونية مما أدى على التعاون والتنسيق مع كلية التربية الرياضية بجامعة العريش على أن يتم استقبال الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة التابعين لمحافظة شمال سيناء على أن يكون الغد السبت هو الفرصة الأخيرة للتسجيل وأداء اختبار القدرات الخاص بالكلية.