اليوم.. آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بالتنسيق

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنها سوف تنتهي خلال اليوم السبت، من عملية تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية التابعين إلى تنسيق الجامعات حيث ورد أن عملية التنسيق قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي واستقبلت هذه المرحلة الألاف من الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعات المصرية والمعاهد طبقًا لرغباتهم المجموع الذي حصلوا عليه من اختبارات آخر العام بالمرحلة الثالثة من التعليم الثانوى.

ورد أن وزارة التعليم العالي قد أعلنت الحد الأدنى لاستقبال طلبات و رغبات طلاب المرحلة الثانية قد حددته بنسبة 79% حيث تنطبق هذه النسبة على طلاب الشعبة العلمية، فيما حددت الوزارة نسبة 70.7% لكي يتم القبول بطلبات طلاب الشعبة الأدبية في هذه المرحلة من التنسيق.

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من جهة أخرى، تستقبل المرحلة الثانية من الثانوية العام هذا العام من خلال عملية التنسيق التي تشمل جميع الطلاب بجميع المحافظات المصرية حوالي 153 ألفًا و227 طالبًا وطالبة، كما أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبد الغفار، فيما يخص العمل في معامل الحاسب الآلي أنه بالنسبة إلى معامل الحاسب الآلي الموجودة في الجامعات المصرية سوف يتم الإنتهاء من عملية تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا اختباراتها ويرغبون في التقديم لهذه المرحلة في موعد أقصاه عصر اليوم السبت.

جاء فى أحدث تصريحات موقع التنسيق أنه من المقرر أن يتم غلق الباب أمام الطلاب من جميع المحافظات المصرية الراغبين في تسجيل رغباتهم هذا العام من خلال التقديم في المرحلة الثانية من التقديم الجامعي فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

جدير بالذكر أن طلاب المرحلة الثانوية الذين قد تمكنوا من اجتياز امتحانات آخر العام الدراسي وأصبحوا علي مشارف أبواب الجامعة يتابعون بشكل دائم جميع الأخبار والتصريحات التي تخرج بشأن عملية التقديم في الجامعات المصرية.

وقد حرصت وزارة التعليم على توفير سبل الراحة للطلاب من جميع النواحي حتى تمر عملية تقديم الطلبات بكل سهولة وسلاسة هذا العام، كما جاء أنه بالنسبة إلى نسب التقديم في المرحلتين قد انخفضت هذا العام مقارنة بالعام الماضي مع انخفاض مستوى المجموع الذي حصل عليه طلاب هذا العام.