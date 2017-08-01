وزارة التعليم تعلن انتهاءها من مراجعة كتب الترم الأول للعام الدراسي الجديد وتسليمها للمطابع

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مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد بالنسبة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، بدأت وزارة التربية والتعليم بعمل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقباله من خلال طباعة الكتب المدرسية وتسليمها للمدارس والإدارات التعليمية المختلفة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، فضلا عن تجهيز كافة مدارس الجمهورية لاستقبال الطلاب، وقبل أياما كانت قد أعلنت الوزارة عن انتهائها من طباعة 70% من الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول.

واليوم قامت مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية بالوزارة الدكتورة نوال شلبى بالإعلان عن الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بالفصل الدراسي الأول، مؤكدة أنه تم تسليم كافة هذه المناهج والكتب الدراسية بالكامل للمطابع، وأضافت خلال تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أغسطس الجاري، أنه قد تم الانتهاء من نسبة 95% من المناهج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد، سواء ما يتعلق بالمراجعة أو التنقيح أو ما شابه ذلك، مشيرة في الوقت ذاته على وجود ثلاثة كتب دراسية من المقرر أن ينتهى المركز من مراجعتها نهاية هذا الأسبوع الجاري.

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كما كشفت شلبى، أن نسبة التخفيف في مناهج العام الدراسي القادم 2017/2018، تفاوتت بنسبة تتراوح ما بين 20% و25%، مؤكدة أن متوسط النسبة العام وصل إلى 20%، هذا بناء على التقارير الذي قامت بالإطلاع عليها بعد توليها المسئولية منذ أسبوعين خلفا للدكتور حازم راشد المدير السابق للمركز، مؤكدة أنه يتم الأخذ في الاعتبار الحفاظ على المضمون بحيث لا يتم الإخلال بالمعنى العام للموضوعات الدراسية التي يدرسها الطلاب من المراحل التعليمية المختلفة.

وفيما يتعلق بخطة التطوير المستقبلية ورؤيتها في تطوير منظومة المناهج، فقد أكدت أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي تأمل في تطوير منظومة المناهج وقامت فعليا باتخاذ خطوات سريعة في هذا الصدد، كما تسعى الوزارة أيضا لتطوير المنظومة التعليمية بصفة عامة.

على الجانب الآخر، قام مجلس الوزراء ينفي صحة الأخبار المتداولة فيما يتعلق بتأجيل الدراسة لمدة شهر كامل لكافة المدارس والجامعات للعام الدراسي الجديد 2017/2018، حيث أكد أن هذه الأخبار ليس لها أساسا من الصحة ومجرد شائعات، مؤكدا أنه سيتم تحديد الموعد الخاص ببدء الدراسة خلال شهر أغسطس الجاري.