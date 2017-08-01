وزارة التعليم العالي تعلن عن موعد فتح باب التقدم للحصول على المنح المجانية بالجامعات الخاصة

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أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم للحصول على المنح المجانية من الجامعات الخاصة والاهلية اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أغسطس الجاري، وفقا للشروط التي تم إقرارها من قبل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وقد كشفت الوزارة عن الشروط الخاصة بالتقديم، والتي يأتي في مقدمتها عدم تقدم الطلاب لأية جامعة خاصة بخلاف الجامعة التي تقدم لها، هذا مع ضرورة تقديم بحث حالة اجتماعية للطلاب، وأن يكون الطلاب خريج الثانوية العامة من أحد المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2017، ومن ضمن الشروط المطلوبة أيضا عدم تقدم الطالب للحصول على المنحة في أكثر من جامعة.

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كما اشترطت أيضا أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على مجموع درجات لا يقل عن الحد الأدنى للكلية المراد الالتحاق بها، هذا إلى جانب ضرورة اجتياز الاختبارات الخاصة بالقبول التي سيخضع لها، وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على هذه المنحة التقدم للجامعة مباشرة بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.

على الجانب الآخر، تم الإعلان بالأمس الاثنين الموافق 31 يوليو الماضي عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، بعدما انتهى طلاب الثانوية العامة من تسجيل الرغبات الخاصة بهم يوم السبت الماضي، وبالنسبة لنتيجة التنسيق والحدود الدنيا للقبول بكليات هذه المرحلة فقد جاءت على النحو التالي:

وصل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطري 94.8%، بانخفاض ستة درجات عن تنسيق العام الماضي.

سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة نحو 90.4% بانخفاض بمعدل عشرة درجات مقارنة بالعام الماضي.

أما كلية الفنون الجميلة فقد سجل الحد الأدنى للقبول بها 98.1%، وأخيرا بالنسبة لكلية الفنون التطبيقية فقد استقر الحد الأدنى للقبول بها عند 90%.

هذا وتشير التوقعات إلى وجود عددا من الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وذلك في كليات الانتساب الموجه بأنواعها المختلفة وكليات الزراعة والحقوق والمعاهد العليا بجميع أنواعها والخدمة الاجتماعية وغيرها، والجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من التنسيق تم تقسيمها إلى شريحتين الشريحة الأولى تبدأ يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري، فيما تبدأ الشريحة الثانية بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.