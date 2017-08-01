فتح موقع تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات للمرحلة الأولى والثانية من تنسيق 2017

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي”خالد عبد الغفار” عن أنه تم فتح موقع التحويل وتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة عام 2017 بين الكليات المناظرة والغير مناظرة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تنسيق عام 2017 لطلبة الثانوية العامة شعبة الأدبي والعلمي من خلال رابط موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد علي بوابة الحكومة المصرية وقد وضح وزير التعليم العالي عدة شروط للتحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب، وتقدم وزارة التعليم العالي خدماتها لطلاب الثانوية العامة أصحاب المرحلة الأولي والثانية من تنسيق عام 2017 من خدمات تقليل الاغتراب والتحويل من الكليات لطلاب الشهادة الثانوية أو الشهادات المعادلة، وتعمل وزارة التعليم العالي علي تصحيح مسارات الطلاب نتيجة الأخطاء التي حدثت أثناء عملية تسجيل الرغبات الخاصة بالطلاب، و للتخفيف عن الأسرة في الآثار الاقتصادية نتيجة اغتراب الأبناء وحفاظا من الوزارة علي لم شمل الأسرة وتهيئة بيئة تعليمية مفيدة لحصول الطلاب علي تعليم أفضل.

وقد أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن بداية فتح باب تقليل الاغتراب والتحويل من الكليات لطلاب المرحلة الأولي والثانية لتنسيق 2017 سوف يبدأ اليوم 1-8-2017، وسوف يستمر حتي يوم الخميس الرابع من أغسطس 2017 لطلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية موقع تنسيق 2017، وقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد وضوابط تقليل الاغتراب والتحويل من خلال موقع التنسيق ، وقد أعلن المجلس الأعلي للجامعات شروط وقواعد محددة حددها المجلس الأعلي للجامعات للتحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب، قواعد التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب تنسيق 2017.

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هذا وقد شدد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي علي التزام الوزارة بما قد تم تحديده من المجلس الأعلي للجامعات حول إتاحة التحويل بين الكليات وتقليل نسبة الاغتراب في حدود 10% فقط بخلاف الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي مع منع التحويلات الورقية، بالإضافة إلى أنه لكل طالب أو طالبة الحق في التحويل أو إجراء عملية تحويل مرة واحدة فقط، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي موقع التحويل بين الكليات.