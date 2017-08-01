موعد ورابط تسجيل الرغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2017 والكليات المتاحة

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أعلن موقع بوابة الحكومة المصرية عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلبة وطالبات الثانوية العامة 2017 في مؤتمر صحفي أمس الإثنين داخل وزارة التعليم العالي، وتم الإعلان عن فتح باب بدء تقليل الاغتراب التحويل بين الكليات المختلفة بداية من أول أغسطس وحتى الرابع من أغسطس المقبل، وتم تحديد موعد بداية تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2017 وتسجيل الرغبات بداية من الثاني عشر من أغسطس المقبل بداية من 50% فأكثر لكافة الشعب وسوف نقدم لكم علي موقع مصر 365 رابط تسجيل الرغبات الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة لعام 2017 والكليات المتاحة الشعبة العلمية والشعبة الأدبية.

ويعتبر الحد الادني للمرحلة الثالثة من التنسيق للشعبتين الشعبة الأدبية والشعبة العلمية يبدأ بنسبة 50% بمجموع درجات 205 درجة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة الذين لم يتقدموا برغباتهم حتي هذا الوقت، رابط تنسيق المرحلة الثالثة بوابة الحكومة المصرية، والتنويه علي وجود شريحة أخري من طلاب المرحلة الثالثة سوف يتم انطلاقها بعد ظهور نتيجة الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة، ويذكر أن الحد الأدني بالمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2017 للقسم العلمي 79% أما الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية 70.7%، وقد انطلقت اليوم عمليات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات والتي نوه المجلس الأعلى للجامعات بتحديد نسبة معينة من إجمالي خريجي الثانوية العامة لتطبيق قواعد تقليل الاغتراب عليهم وقد بلغت هذه النسبة 10% فقط.

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الجدير بالذكر أنه من المتفرض أن يتم الإعلان عن بداية المرحلة الثالثة من تنسيق 2017 بعد أعلان نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة 2017 مثل العام الماضي ولكن اختلفت هذا العام فسوف تنطلق تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2017 علي مرحلتين مختلفتين تبدأ المرحلة الأولي السبت القادم الثاني عشر من أغسطس، بالإضافة إلى بداية المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثالثة 2017 بعد ظهور نتيجة الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2017، ويذكر أنه بعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق 2017 والتعرف رسميا علي جميع الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب وطالبات المرحلة الثالثة من تنسيق عام 2017 الشعبة الأدبية والشعبة العلمية من خلال وزارة التعليم العالم وضمت الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة، كليات الآداب والتربية والتربية الرياضية والحقوق للشعبة العلمية، وكليات تجارة وحقوق واداب وسياحة وفنادق والعديد من الكليات الأخرى للشعبة الأدبية.