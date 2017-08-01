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تنسيق الجامعات الخاصة 2017 والحد الأدنى للقبول بالكليات ومطالبة البرلمان بتعديله، أعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه عن قواعد تنسيق القبول بالجامعات الخاصة بالعَام الدراسي الحالي 2017، وقد اتفق المجلس الأعلى للجامعات أن يكون التنسيق ونظام القبول بالجامعات هذا العام هو نفسه النظام المتبع خلال العام الماضي، هذا على الرغم من انخفاض نتيجة الثانوية العامة هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، الجدير بالذكر أن السبب في هذا يرجع إلى اتفاق المجلس الأعلى للجامعات على هذا القرار قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، كما أن هذا هو سبب تقدم البرلمان بطل تغيير التنسيق وفقا لنتيجة الثانوية العامة هذا العام والذي يجب أن يراعي المجلس الأعلى للجامعات خلاله انخفاض نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2017:

جاء تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2017 وفقا لما تم تحديده من قبل المجلس الأعلى للجامعات كالآتي:

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تنسيق الطلبة المصريين:

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري 95%. الحد الأدنى للقبول في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والأسنان 90%. الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة 80%. الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم الطبية التطبيقية والفنون التطبيقية 70%. الحد الأدنى للقبول في كليات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 70%. الحد الادنى للقبول في كليات الإدارة واللغات والترجمة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية 65%. الحد الأدنى للقبول في باقي الكليات 55%.

تنسيق الطلاب الوافدين:

الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري والعلاج الطبيعي والأسنان والصيدلة 70%. الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة والعلوم الطبية التطبيقية والفنون التطبيقية 65%. الحد الأدنى للقبول في كليات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 65%. الحد الأدنى للقبول في كليات الإدارة والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية 55%.

لكن قرار القبول بالجامعات الخاصة لم يلق موافقة من قبل جميع النواب بالبرلمان، ولذا فقد قرر أعضاء البرلمان من أبدوا إعتراض على هذا القرار أن يتقدمو بمذكرة إلى مجلس الجامعات ليقوم بتغيير قرار التنسيق والقبول بالجامعات الخاصة ليتناسب مع نتيجة الثانوية العامة هذا العام والتي قد انخفضت عن العام الماضي.

وخلال تصريحات أحد الأعضاء في لجنة التعليم بمجس النواب وهي الدكتورة “ألفت كامل” فقد أكدت أن اللجنة ستقدم المذكرة بشكل عاجل إلى المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع القادم للمجلس والذي سيكون في الأسبوع القادم، وستطالب اللجنة من خلال تلك المذكرة أن يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات الخاصة بسبب التراجع الذي شهدته نتيجة الثانوية العامة هذا العام بالمقارنة بنتائج الأعوام الماضية.

كما جاء طلب خفض الحد الأدنى للقبول في الكليات الخاصة نظرا لضمان حصول الطلبة ممن حصلوا على 89% دخولهم أحد الكليات المرغوب فيها من قبلهم، كما أن مقدار الخفض للحد الأدنى وفقا للتصريحات سيكون ما بين 2 إلى 3% بالنسبة لكليات القمة وبالتالي فإن الطلاب سيكون لديهم الفرص للالتحاق بكليات القمة.

في حين أن وكيل لجنة التعليم لمجلس النواب أن قرار تخفيض الحد الأدنى للقبول في الكليات الخاصة سوف يتسبب في زيادة الأعداد الراغبة في التقديم لتلك الكليات وبالتالي فإن مصاريف تلك الكليات سترتفع بشكل كبير، لذا فإن هذا الأمر لابد أن يخضع للتفكير الجيد، وأضاف أنه من الممكن أن يستمر هذا العام بالحد الأدنى الذي تم تحديده من قبل المجلس الأعلى للجامعات لحين دراسة هذا القرار بشكل جيد.

جشع الجامعات الخاصة كما وصفه نائب بالبرلمان:

أضاف هاني أباظة أن عدد من أصحاب الجامعات الخاصة لا يقومون بالالتزام بقيمة المصروفات التي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، و يقوموا برفعها بصورة مبالغ فيها ويأتي هذا ضمن تهديدات بغَلق تلك الجامعات في حالة قيام الحكومة بتضييق الخناق على مثل تلك القرارات، وأضاف أنه لابد أن يدرك هؤلاء أن ما يقومون بتَقديمه رساله وخدمة بجانب وليس فقط أحد المشروعات الاستثمارية التي يقوموا بها بهدف الربح.