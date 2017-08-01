عاجل.. وزير التربية والتعليم يعلن رسميا عن تحويل 6 ابتدائي لسنة نقل عادية

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قام السيد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، منذ قليل بالإعلان رسميًا عن أحدث قرارات الوزارة المتعلقة بعملية تطوير التعليم في مصر.

ورد أن وزارة التربية والتعليم قد قررت أن يتم اعتبار الصف السادس الابتدائي بجميع المحافظات المصرية سنة نقل عادية، وأن لا يتم اعتباره بداية من العام الدراسي الجديد شهادة كما هو متبع.

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أما بالنسبة إلى الجزء المتعلق بأعمال تصحيح امتحانات الصف السادس الابتدائي، قد علق عليها السيد الوزير بأنها سوف تتم من جانب معلمين علي أن يكون هؤلاء المعلمين قادمين من خارج مدرسة الطالب.

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جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد ذكر خلال المؤتمر الصحفي الذي تجري أحداثه في الوقت الحالي إن هذا القرار الذي قد أعلن عنه يأتي من قبل الوزارة بعد دراسة مستفيضة في الأمر، حيث جاء كاستجابة من ناحية الوزارة لعدد من المطالب التي قد طلبها السادة أولياء الأمور.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى فى تصريحاته أن الدولة تعمل في الفترة الحالية من خلال تهيئة الطلاب الدارسين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجميع المناطق إلى إعداد أجيال جديدة متميز من الطلاب المبدعين بالإضافة إلى الطلاب الباحثين من كافة المجالات العلمية والعملية طالما كانوا مصريين ولن يتم النظر إلى خلفياتهم الاجتماعية ومستوياتهم الاقتصادية

كما ورد في طيات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن السيد الوزير قد أكد علي تعلم الطلاب داخل هذه المدارس العديد من المهارات المختلفة والتي من ضمنها حل المشكلات وذلك عن طريق الابتكار بالإضافة إلى الاعتماد ايضًا على النفس كما يتم تدريبهم علي التفكير المنطقي وتعليمهم كيفية التعامل مع التكنولوجيا.

وقد أكد السيد وزير التربية والتعليم علي أنه قد تم افتتاح عدد 11 مدرسة من هذه النوعية كما أكد علي أن الوزارة تخطط حاليًا من أجل افتتاح أعداد أخرى حيث يتم دراسة فتح عدد 27 مدرسة بحيث يكون في كل محافظة مدرسة، كما يتم دراسة أن تكون المدارس غير داخلية بحيث لا يضطر الطلاب المبيت بعيد عن ذويهم وذلك لتخفيف تكاليف مدارس المتفوقين علي الجميع.