جامعة دمياط تعقد اجتماع لمناقشة تعديل درجات الرأفة

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حضر عمداء كلية دمياط ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة برئاسة القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور ممدوح نعمة الله الاجتماع رقم 87 الذي أقيم في قاعة الاجتماعات في الإدارة العامة بجامعة دمياط، كما حضر أيضا الاجتماع رئيس الجامعة الأسبق وعضو مجلس الجامعة من خارجها الدكتور ممدوح صوفان.

وتم عقد اجتماع جامعة دمياط من أجل مناقشة الكثير من الموضوعات، ويأتي على رأس هذه الموضوعات درجات الرأفة الخاصة بالطلاب، كما تم عرض العديد من المقترحات الهادف إلى تعديل لوائح الدرجات العظمى النهائية للمواد لتكون بدل من 20 درجة لتصل إلى 100 درجة.

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وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور طارق أبو المعاطي، أن تلقى العديد من طلبات الالتماس التي قدمها الكثير من طلاب كلية التجارة وكلية الآداب في جامعة دمياط، ومن خلال الاطلاع على هذه الطلبات اتضح أن الطلاب يعانون عدم حصولهم على أي تقييم ماعدا الامتحان النهائي ولا يتم إجراء أي اختبارات شفوية ولا تقييمه لهم.

وتم اقتراح تشكيل لجنة تتكون من عميدي كلية التجارة وكلية الآداب بجامعة دمياط من أجل تعديل جداول لوائح الكليتين، على أساس إجراء تقييم مستمر لأداء الطلاب، ويتم رفع هذا نتائج التقييم إلى اللجنة المختصة بذلك بعد موافقة مجلس إدارة جامعة دمياط، وكذلك تغيير الدرجات النهائية للمواد بدلا من 20 درجة يصل إلى 100 درجة ليتم تطبيق هذه الآلية الجديد على طلاب الفرقة الأولى.

وقدم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور السيد محمد دعدور بمقترح آخر يتضمن أن لا تخضع جميع الكليات إلى قواعد واحدة، وتقوم كل كلية بتحديد القواعد التي تتناسب مع الطريقة الأكاديمية الخاصة بها بما يحقق التنمية الثقافية والعدالة بين طلاب الكلية، كما أضاف أن الكليات العلمية تختلف عن الكليات النظرية من حيث الاختبارات العلمية وأعمال السنة بناء على ما يستلزم من التطبيقات العملية للطلاب أكثر من الكليات النظرية.

ومن جهة أخرى طلب ممدوح نعمة الله بإعادة تقييم وترتيب اللوائح الداخلية للكليات خصوصا في مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس ليتم من خلال إجراءات التعديلات عليها تفادي أوجه النقص والقصور، والعمل على إيجاد لوائح جديدة للعمل داخل الجامعة، وأصدر مجلس الجامعة العديد من القرارات التي تنص على الموافقة ليتم منح لقب علمي أستاذ لاثنين من الأكاديميين في كليات جامعة دمياط.