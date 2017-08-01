وزير التعليم يكشف نسبة المحذوف من المواد الدراسية للعام الجديد

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قام السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، في حواره الصحفي الذى يجريه الآن من أجل أن يوضح ما جري بشأن التعديلات الاخيرة التي قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم من أجل تطوير عملية التعليم في مصر أنه فى إطار رغبة الوزارة الخاصة بتخفيف العبء عن كاهل طلاب المدارس فى جميع المحافظات قد تم اتخاذ عدة قرارات هامة.

أكد السيد وزير التربية والتعليم علي أنه قد تكرر أن قد تم اتخاذ عدد من القرارت بشأن الرسالة الخاصة بـ”إلغاء الحشو والتكرار” وذلك من خلال المناهج الدراسية حيث حرصت الوزارة علي عدم الإخلال التنظيم المنطقي الخاص بالمواد الدراسية.

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ورد أنه قد تم التوصل في هذا الصدد إلى نسبة معينة يتم من خلالها إجراء هذه التعديلات الجديدة علي المناهج بحيث تضمن التخفيف وعدم الإخلال بالمنهج وذلك بعد حذف “أنشطة” والتدريبات النهائية المقررة علي الطلاب وبعض أجزاء خاصة من كتاب الطالب بعدد من المواد الدراسية.

ورد أنه بالنسبة إلى مادة الدراسات الاجتماعية سوف يتم حذف ما بين 10% إلى 20%، كما ورد أنه بالنسبة إلى التعديلات والتخفيف التي طرأت علي مادة العلوم سوف تتراوح ما بين 28% إلى 44%، وعن التعديلات المقررة علي مادة اللغة الإنجليزية ورد أنها سوف تتراوح ما بين بين 10% إلى 28%.

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وعن نسبة التعديلات المقررة علي مادة التربية الدينية تقرر أن يتم التخفيف على الطلاب بنسبة تصل إلى 12% وعن اللغة الفرنسية وورد أنه سوف يتم التخفيف ما بين 30% و40% ، أما فيما يخص التخفيف علي مادة الفلسفة والمنطق سوف يكون ما بين 5% إلى 15%، أما عن مادة علم النفس واﻻجتماع سوف يكون ما بين 2% إلى 5% حيث أوضح السيد الوزير ان هذه المادة تعد جديدة وقد تقرر أن يكون الطالب سوف يدرسها لأول مرة.

وعن مادة الرياضيات سوف يتم التخفيف فيها ما بين 15% إلى 32%، كما أنه قد تقرر ان لا يتم وضع أي تخفيف علي اللغات الاجنبية الاخرى سواء كانت اللغة الإنجليزية أو الفرنسية لأن اللغة تراكمية، كما أكد السيد الوزير على أنه لا يمكن إلغاء امتحانات الميدتيرم كما أشيع مؤخرًا.