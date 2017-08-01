وزير التربية والتعليم يشرح تفاصيل نظام التعليم الجديد

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قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بكشف التفاصيل الخاصة بنظام التعليم الجديد، الذي من المقرر تطبيق النظام الجديد بداية من السنة الدراسية لعام 2018/2019، بعد أن يتم إعداد النظام التعليمي من جميع الجوانب التي يحتاجها.

حيث صرح الدكتور طارق شوقي بكافة التفاصيل من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أغسطس، وهذا بمقر وزارة التربية والتعليم، وأوضح أن النظام التعليمي الجديد قائم على إعادة النظر في الكثافة الخاصة بالتلاميذ، والكتاب المدرسي، وإعداد القيادات التعليمية، وترتيب هيكلة وزارة التربية والتعليم، ومن أهداف هذا النظام أن يقوم بإعداد شباب منتج وموهوب ومبتكر ويكون على أتم الاستعداد ليكون من ضمن المنافسة العالمية.

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وأفاد الوزير بأن وزارة التربية والتعليم، تعمل على التواصل مع عدد من الخبرات الدولية، للقيام بإعداد العناصر الأساسية للنظام، التي ستكون عامل من عوامل جذب الاستثمارات العالمية والمساعدات الفنية، والعمل على ترشيد النفقات، وهذا في ظل إطار رؤية قومية ظاهرة.

ورأى طارق شوقي وجوب تصميم نسق تعليمي مبتكر مع المراجعة في مكونات التعليم بداية من القوانين الخاصة بالمنظومة إلى هيكلة إعداد المعلمين بطرق حديثة، وبناء المناهج، والتقويم، وجودة التعليم، كما أنه أكد على وجود صعوبة في إصلاح النظام التعليمي في الوقت الحاضر بما يتناسب مع تطلعات الشعب الحالية.

ويعتمد نظام التعليم الجديد في مراحله الأولى بداية من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي، على بناء شخصية الطلاب والاعتماد على تنمية المهارات التي تتوافق مع القرن الحادي والعشرين، ومنهجية واللعب الهادف، والتكامل بين المناهج الدراسية المقدمة وبنك المعرفة.

ويعتمد النظام الجديد، في المرحلة الثانوية والفنية على تقييم الأداء الكلي للطلاب، وسيخرج من إطار التقييم الناتج من فرصة الاختبارات التي تتم نهاية السنة الأخيرة من المرحلة ، ويتم استخدام نوعيين من التقييمات، الأول تقييم المشروعات والثاني تقييم الاختيارات المتعددة والتي يتم تصحيحها إلكترونيا، حيث يكون التمركز في نظام التعليم على تقييم مدى تعلم الطالب وليس على محتويات الكتب الدراسية، وعلى نواتج التعليم في المرحلة الثانوية، و الخبرات والقدرات في التعليم الفني.

وبالنسبة للدروس الخصوصية، ستكون داعمة للمدرسة لحصول الطلاب على نواتج التعلم تحت إطار التقييم المقترح، أما بالنسبة للمناهج الحالية سيتم تخفيفها من الصف الرابع إلى نهاية المرحلة الإعدادية مع مراعاة التكامل بين المناهج المتقدمة وبنك المعرفة.