خالد عبد الغفار يعلن عن قبول أول دفعة بالجامعة المصرية اليابانية

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عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار مؤتمر صحفي مساء يوم الأربعاء أعلن فيه عن فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة دفعة 2017/ 2018، وما يعادلها من الشهادات العربية، مدارس المتفوقين STEM، والدبلومة الأمريكية للتقدم بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E. JUST، ليتم التقدم في بداية شهر سبتمبر القادم، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة المصرية اليابانية.

وحضر المؤتمر الصحفي سفارة دولة اليابان بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا، وممثل هيئة الجايكا اليابانية بمصر، وممثل عن مؤسسة مصر الخير، ورئيس الجامعة المصرية اليابانية الدكتور أحمد الجوهري، وتم عقد هذه المؤتمر في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار عن تقديم الجامعة المصرية اليابانية بعدد من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة، لتشمل العديد من المناطق الجغرافية، حسب أسبقية المتقدم في طلب المنحة التعليمية، كما سيتم تقديم منح خاصة لطلاب المدارس الثانوية STEM، كما سيتم تقديم منح تعليمة للطلاب الوافدين، ومنح أخرى للطلاب الموهوبين المتميزين في المجال الفنية والرياضية والعلمية في أثناء دراستهم الجامعية.

كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار أن المنح التعليمية ستكون شاملة كافة الرسوم الدراسية بالإضافة على تكاليف الإقامة الجامعية بشكل جزئي أو بشكل كلي، والمنح التعليمية المقدمة تشمل العديد من الأنظمة هناك منح تابعة لمؤسسة مصر الخير، وتشمل على نوعان من المنح التعليمية الكاملة للرسوم وتكاليف السكن الجامعي، منحة متخصصة لطلاب الثانوية العامة وهم خريجي مدرسة MEK STEM، ومنحة نايلون وهي متاحة لطلاب الثانوية العامة من كافة محافظات صعيد مصر ومحافظة سيناء.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك نوع أخر من المنح التعليمية وهي المنح الحكومية وهي شاملة رسوم إقامة السكن الجامعي والرسوم الدراسية بالكامل تخصص هذه المنح للطلاب المتفوقين في اختبارات قبول الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، المتقدمين إليها من المناطق النائية في محافظات الصعيد وسيناء.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك نوع أخر من المنح وهو منح مدارس STEM، وهي أيضا شاملة لكافة رسوم الإقامة الجامعية والرسوم، وهي منح لعدد محدود من خريج هذه المدارس الحاصلين على درجات متفوقة ومتميزة في اختبارات قبول الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أن هناك نوع أخر من المنح وهو منح التميز، والمنح الدراسية للطلاب الموهوبين المتفوقين.