وزير التربية والتعليم يكشف عن النظام الجديد للثانوية العامة

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قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالإعلان عن النظام الجديد الذي من المقرر أن تتبعه الوزارة لتطوير العملية التعليمية في مصر، والذي يعتمد على بناء نظام تعليمي جديد واتخاذ كافة التشريعات اللازمة والخطوات السريعة والجادة نحو بناء هذا النظام التعليمي الجديد، مؤكدا على صعوبة البناء على النظام التعليمي الحالي في مصر.

وأشار إلى أن هذا العام سوف يشهد تطبيق نظام تعليمي جديد بالنسبة لكلا من المرحلة الابتدائية والإعدادية، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فلن يحدث بها أي شيء، مؤكدا في الوقت ذاته على تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة على طلاب الصف الأول الثانوي في شهر سبتمبر للعام الميلادي القادم 2018، وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي من المقرر أن يتم تطبيقها على طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بداية من العام الدراسي الحالي 2017/2018، فيمكن ذكرها على النحو التالي:

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أولا، تقرر إلغاء الشهادة الابتدائية لتكون بذلك الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية.

ثانيا، تقرر عدم إضافة درجات الميدتيرم إلى المجموع الكلي للطلاب، مع اعتبار هذه الامتحانات امتحانات تجريبية.

ثالثا، الصفوف الأولى من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي لن تعقد بها أية امتحانات للطلاب.

رابعا، تقرر تخفيف المناهج الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي بصورة مستمرة.

كما كشف الوزير أيضا عن النظام الجديد للثانوية العامة والذي من المقرر أن يأتي على النحو التالي: