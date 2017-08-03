وزير التعليم العالي يعلن عن موعد المرحلة الثالثة للتنسيق 2017

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مع انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة والإعلان عن النتيجة الخاصة بها، قام وزير التعليم العالي اليوم بالكشف عن موعد المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق، حيث أكد أنها من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري، على أن يستمر الطلاب في تسجيل الرغبات الخاصة بهم حتى يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من الشهر ذاته، وسيكون ذلك عقب الإعلان عن نتيجة التحويلات.

كما أكد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، أن المرحلة الثالثة من التنسيق ستنطلق بحد أدنى 50% بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية بقسميها علمي علوم وعلمي رياضة، وكذلك الشعبة الأدبية ستكون أيضا بحد أدنى 50%، والجدير بالذكر أن عدد طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق يصل إلى 58 ألف و745 طالبا بالنسبة للشعبة العلمية، فيما يبلغ حوالى 58 ألف و 899 طالبا بالنسبة للشعبة الأدبية، هذا فضلا عن الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

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كما أشار الوزير على أن عملية التنسيق سوف تكون مستمرة لحين الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي اقترب الطلاب من استقبالها حيث من المقرر أن تبدأ رسميا في يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري، على أن تنتهى هذه الاختبارات في يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من الشهر ذاته، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

من جانبه أكد مدير عام امتحانات الثانوية العامة، أن الاختبارات قد تم وضعها بالترتيب لمراعاة أكبر عدد من الطلاب للمواد في الأيام الأولى من هذه الامتحانات، على أن يأتي تأخير المواد لصالح الطالب، مشيرا في الوقت ذاته على أن مستوى الامتحانات للدور الثاني ستأتي بنفس المستوى الخاص باختبارات الدور الأول، وهو نظام البوكليت، هذا النظام الجديد الذي ساهم بصورة كبيرة في الحد من ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات مثلما حدث في العام الماضي، كما يهدف هذا النظام إلى حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات.

هذا وقد تم وضع إجراءات أمنية مشددة على اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة لمنع ظاهرة الغش، وفى حالة ثبوت تورط الطالب بالغش سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم وسيتم حرمانه من أداء الاختبارات لمدة عام وغير ذلك من الإجراءات الأخرى المتبعة.