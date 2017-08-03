تفاصيل تنسيق كليات جامعة الأزهر وموعد انطلاق التنسيق

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تبدأ جامعة الأزهر الأحد القادم الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري باستقبال الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية لتسجيل الرغبات الخاصة بهم لمدة أسبوعا كاملا عن طريق الإنترنت، وقد أكد مدير مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة على أنه قد تم تخصيص ثلاثة مكاتب رئيسية لتسجيل رغبات الطلاب، لافتا إلى إمكانية تسجيل الطلاب في الأماكن المخصصة للثانوية العامة أيضا.

وأشار أن تنسيق هذا العام سوف يتضمن عددا من الكليات الجديدة والتي تضم فصولا لطب البنات بمحافظة دمياط لخدمة طالبات الوجه البحري، فضلا عن فصول أخرى لطب البنات بمحافظة أسيوط وذلك بهدف التسهيل على طالبات الوجه القبلي، هذا إلى جانب كليات صيدلة بنات أسيوط وكلية التجارة بنين أسيوط، وكذلك كلا من كليتي التربية بنين وبنات أسيوط.

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وأضاف، أنه قد تم تحويل فصول ملحقة إلى كليات مستقلة والتي يأتي في مقدمتها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة محافظة القليوبية، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بورسعيد، فضلا عن كلية الدراسات الإسلامية بمدينة السادات محافظة المنوفية، والكلية ذاتها بمحافظة دمنهور، كما تم افتتاح شعبة الشريعة والقانون باللغة الانجليزية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

وبالنسبة لطالبات الثانوية العامة، فقد أكد على أن الطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية وممن لديهم الرغبة في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان وكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة وكليات البنات، فمن المقرر أن يبدأ تسجيل الرغبات الخاصة بهم اعتبارا من اليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري على أن ينتهى في اليوم الثلاثون من الشهر ذاته يدويا وليس إلكترونيا.

وبالنسبة للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية في سنوات سابقة، فقد أوضح أنه من المقرر أن يتم تسجيل الرغبات الخاصة بهم خلال الفترة من اليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري وحتى اليوم الثلاثون من الشهر، مشيرا في الوقت ذاته على أنه بالنسبة لإعادة القيد للطلاب المستنفذين مرات الرسوب خلال العام الميلادي 2015 والعام 2016، فيقوم الطالب بالتقدم للكلية التي استنفد منها وذلك خلال الفترة من اليوم الثالث عشر من الشهر الجاري وحتى اليوم الثلاثون.