وزارة التعليم العالي: اليوم إغلاق باب تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر

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فتحت وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء الماضي الموافق الأول من شهر أغسطس الجاري الباب أمام تحويلات تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في كلا من المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة، واليوم الخميس الموافق 3 أغسطس أعلنت الوزارة غلق باب التحويل، والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات التحويل بلغ حتى الآن 27 ألف طالب وطالبة.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أن نسبة هذه التحويلات سوف تكون 10% بناء على القواعد المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا في الوقت ذاته على عدم وجود تحويلات ورقية، مؤكدا أن كافة عمليات التحويل تتم بشكل إلكتروني من خلال موقع التنسيق.

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على الجانب الآخر تسببت هذه التحويلات في حدوث مشاكل عدة للطلاب والمسئولين بالتعليم العالي، وذلك لرغبة الطلاب الغير راضيين عن الكليات التي قاموا بالترشح لها في التحويل لكليات آخري دون الالتزام بتحويلات تقليل الاغتراب المحددة من قبل الوزارة، والتي تؤكد أن هذه التحويلات تهدف إلى تقليل اغتراب الطالب وليس لإعادة تنسيق الرغبات الخاصة من جديد.

من جانبه أكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة سيد عطا، أن الهدف الأول والأساسي من هذه التحويلات هو تقليل الاغتراب وليس لإعادة ترشيح الطالب مجددا، مؤكدا أنه على الطالب الراغب في تحويلات تقليل الاغتراب اختيار الكلية بالمحافظة التي يقنطها أو المناطق الأكثر قربا لها، مشيرا في الوقت ذاته على أن الوزارة قد أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة قيام الطلاب بترتيب الرغبات الخاصة بهم في المرة الأولى وعدم الوضع في الاعتبار نسبة 10% لتحويلات تقليل الاغتراب إلا للضرورة القصوى.

كانت الوزارة قد وضعت مجموعة من القواعد الخاصة بتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، وتنقسم عملية التحويل لفئتين، الفئة الأولى هي التحويل إلى كلية غير مناظرة بشرط توافر حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الخاص بالكلية المراد التحويل إليها فضلا عن استيفاء الشروط الأخري المطلوبة، أما الفئة الثانية فتتمثل في التحويل إلى كلية مناظرة والتي يتم فيها السماح للطالب بأن يتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة تقع في نطاق منطقته الجغرافية.