“هيئة المجتمعات العمرانية” تعلن عن انضمام 5 مدارس قائمة لمدارس النيل

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أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن المهندس عبد المطلب ممدوح عن انضمام خمس مدارس قائمة بالفعل لمدارس النيل، وأضاف أن هنا 3 مدارس تم الانتهاء منها وتعد المرحلة الأولى من التعديلات التي سيجرى عليها لتصبح ضمن مدارس النيل، ويتم تشغيل هذه المدارس في العام الدراسي الجديد 2017/ 2018.

وأشار عبد المطلب ممدوح إلى أن المدارس التي ستنضم إلى مدارس النيل هي مدرسة السادات التي تقع في محور خدمات الحى الخامس، والتي تبلغ مساحتها حوالي سبعة عشر ألف متر مربع، وسيتم الانتهاء من كافة التعديلات التي تجري على المدرسة والتي تشمل زيادة عدد الفصول الدراسية لتصبح ثلاثة وثلاثين فصل دراسي، ليصبح إجمالي عدد الفصول الدراسية حوالي ستة وخمسين فصل دراسي، حتى يتم بدء العام الدراسي الجديد 2017/ 2018 ليتم لتشمل المدرسة على حوالي ثمان فصول دراسية لمرحلة رياض الأطفال.

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كما أوضح عبد المطلب ممدوح أن المدرسة الثانية هي مدرسة مدينة طيبة الجديدة التي تقع بالتحديد في منطقة عمارات 620 فدان، والتي تبلغ مساحتها سبعة عشر ألف متر مربع، وتجري في الفترة الحالية بعد التعديلات في المدرسة التي تتضمن زيادة عدد الفصول الدراسية حيث أن عدد الفصول الدراسية الحالية وهي اثنين وأربعين فصل دراسي لتصبح ستة وخمسين فصل دراسي ليزيد حوالي أربعة عشر فصل دراسي جديد.

وأضاف عبد المطلب ممدوح من المدارس أيضا التي ستنضم إلى مدارس النيل مدرسة بمنطقة أسيوط الجديدة التي تقع في منطقة رجال الأعمال الواقعة في الحي الأول تصل مساحتها حوالي أربعة عشر ألف متر مربع، وتم أيضا تعديل هذه المدرسة ليصبح عدد الفصل بها 42 فصل دراسي حيث كانت المدرسة تتضمن ثلاثة وثلاثين فصل دراسي فقط.

وأوضح عبد المطلب ممدوح أن هناك مدرستين يتم حاليا العمل على انضمامهم إلى مدارس النيل في العام الدراسي 2018/ 2019 وهما، مدرسة في محافظة دمياط سوف يتم زيادة عدد فصولها الدراسية لتصبح عددها خمسة وستين فصل دراسي من 33 فصل قائم بالفعل، ومدرسة أخرى، وهي مدرسة تقع في مدينة أسوان الجديدة سيتم أيضا تعديل عدد فصولها الدراسية لتصبح ستة وخمسين ومن اثنين وأربعين فصل دراسي قائم بالفعل.

وفي إشارة من عبد المطلب ممدوح حول أعمال التعديلات في الهيكل المعماري للمدارس التي سيجري على بعض الفصول أوضح أنه سيتم تحديد مساحات الفصول الدراسية اللازمة لمرحلة التعليم كي جي وان، وكي جي تو، من خلال الاستشاريين القائمين على المشروع، كما سيتم تنفيذ شبكة إنترنت وكمبيوتر بالإضافة إلى دش مركزي ليتم تغطية كافة الغرف الإدارية وكل الفصول الدراسية، كما سيتم تطبيق شبكة من خطوط التليفونات ليتم خدمة الطرقات والغرف الإدارية والفصول كما سيتم إنشاء سنترال داخلي لنظام الاتصالات الداخلية في المدارس.

كما أوضح أن الفصول الداخلية والطرقات بين الفصول ستكون مراقبة بالكامل بنظام كاميرات متطورة ومراقبة صارمة في الداخل، مع توفير نظام صوتي وسماعات، ومن ناحية الأمن أشار أنه تم تركيب نظام إنذار للتنبيه عن أي حريق داخل الغرف أو الفصول، كما سيتم تركيب تكييفات لكل الغرف الدراسية والأنشطة، مع تركيب أرضيات مطاطية في ملاعب الأطفال لتفادي أي إصابات وتركيب مظلات.