ميزانية المنشآت التعليمية بالوادي الجديد تقدر ب 297 مليون جنيه خلال العام المالي 2017/2018

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التعليم هو عصب الدولة، أكد الكثير بأن إصلاح البلاد يجب أن يبدأ من التعليم، فمنه يبدأ كل شئ، إعداد جيل جديد قادر على النهوض بالبلاد على مجموعة من الأسس والسلوكيات التي يتبعها الرجال في بناء الدول المتقدمة، و بالتالي فإن أي دولة في العالم تقوم بالاهتمام بالتعليم بشكل كبير جدا و إنفاق نسبة كبيرة من ميزانية البلاد على تطوير التعليم والمنشآت التعليمية، وكذلك إحداث العديد من عمليات التطوير التي تجعل تعليم البلاد مواكب للتطورات التي يشهدها العالم.

ليَخلق جيل جديد مطلع على كل ما هو جديد، واعي بدرجة كافية ليستطيع النهوض بالبلاد، والسير بها نحو التقدم والتطوير، وفي سبيل تحقيق هذا فقد أعلن مدير إدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم في منطقة الوادي الجديد وكذلك مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية “على ميسرة حريف” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها اليوم الأحد الموافق 6/8/2017، أن صندوق دعم المشروعات التعليمية والمشروع القومي سوف يقوم بإمدَاده بالمِيزانية اللازمة لأعمال الإنشاءات والصيانات الجديدة في قطاع التعليم.

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وأضاف خلال التصريحات أنه سيعمل على الإنتهاء من تلك الأعمال خلال العام المالي الجديد 2017/2018 و أن هذا سيكون من خلال التنسيق مع مديرية التعليم وكذلك هيئة الأبنية التعليمية، وتصل قيمة الدعم المالي من قبل الصندوق 297 مليون جنيه تابعة لميزانية العام المالي الجديد 2017/2018، و أن تلك المبالغ سوف يتم من خلالها إنشاء عدد من المدارس يصل إلى 31 مدرسة بجانب مجموعة من الإصلاحات والتجديدات التي ستقوم بها الوزارة لعدد ثلاثة من المدارس بجانب 10 أسوار أخرى سوف يتم تجديدها.

كل تلك الإصلاحات تم تحديدها بالنسبة لمنطقة الوادي الجديد، في سبيل إنشاء المدارس الجديدة والمنشآت التعليمية، هذا بجانب مجموعة من الإصلاحات التي ستقوم بها وزارة التعليم في عدد من المنشآت القديمة التي تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات حتى تقوم بتأدية دورها في مجال التعليم على أكمل وجه، وجاء هذا في ظل حرص وزارة التعليم على تقديم كل ما هو جديد في مجال التعليم و تقديم جيل جديد واعي بدرجة كافة تجعله قادر على التقدم والنمو