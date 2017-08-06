جامعة حلوان تنفي أي زيادة في المصروفات الدراسية وبيان الحالة

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أعلن نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الدكتور جمال شكري نفي الجامعة عن إصدار أي قرار يتعلق بزيادة المصروفات الدراسية لعام 2017/ 2018، مشيرا إلى وعي جامعة حلوان ما يعاني من أولياء الأمور من أعباء مالية تثقل من كاهل الأسرة المصرية.

وأعلن الدكتور جمال شكري أن جامعة حلوان تعفي الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة المصروفات الدراسية حيث تتكفل بهذه المصروفات، وكذلك يتم هذه الفئة من الطلاب من مصروفات السكن في المدينة الجامعية لترعى الجامعة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على تسليحهم بالعلم.

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وأشار الدكتور جمال شكري أما بالنسبة لمصروفات السكن الجامعي بالنسبة للطلبة العاديين يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية ولا تتدخل جامعة حلوان بهذا الصدد وليس لها أن تحدد قيمة هذه المصروفات حيث أن هذا ليس من اختصاصها.

وأضاف الدكتور جمال شكري في سياق مصروفات السكن الجامعي أنه لا يتوقع أن يتم الإقرار بأي زيادة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية حيث أن قيمة الرسوم لن تتجاوز المائة والستين جنيه شهريا في العام التالي 2017/ 2018 كما كانت في العام الدراسي السابق 2016/ 2017.

ونفى الدكتور جمال شكري الشائعات التي تتردد عن زيادة رسوم بيان الحالة التي يقوم الطالب بتقديمها من أجل التحويل إلى الفرق الأعلى في الجامعة، وأضاف أن هذا الخبر ليس له أي علاقة من الصحة ولا تمت للواقع بأي شكل حيث أن جامعة حلوان لم تصدر أي قرار بشأن أي زيادة في أي مصروفات تابعة لها من قبل إدارة الجامعة.

وأوضح الدكتور جمال شكري أن رسوم بيان الحالة لم تزد من مائة وخمسين جنيه إلى ألف جنيه مصري، كما أعلن أن جميع الجامعات المصرية ملتزمة بكافة الرسوم القديمة ما عدا كلية التجارة حيث أن طلبات التحويل إليها كثيرة من قبل الطلبة وخصوصا في طلبات تقليل الاغتراب، على أن يقوم الطلاب بعد هذا إلى طلب التحويل على جامعة عين شمس وجامعة القاهرة بهدف تقليل الاغتراب فكان يلزم لذلك وضع ضوابط وحدود وقيود لهذه الظاهرة ليتم الحفاظ على توازن أعداد الطلاب في كافة جامعات في القاهرة الكبرى.