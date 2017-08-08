“علي عبد العال” يشارك في حفل تكريم أوائل التعليم الأزهري

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قام رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بتكريم أوائل شهادات التعليم الأزهري، وأعرب خلال الاحتفال قائلا: “أنه في الأمس قامت جمهورية مصر العربية بالاحتفال بعيد العلم حيث قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من الطلاب، واليوم تحتفل مؤسسة الأزهر الشريف بتكريم عدد من الطلاب التعليم الأزهري المتفوقين لحاجة الدولة على الأزهر وطلابه الأزهريين لثقتنا في دورهم للمحافظة على استقرار البلاد”.

وأكد الدكتور على عبد العال في كلمته التي قالها أثناء الاحتفال بأوائل شهادات التعليم الأزهري أن مؤسسة الأزهر الشريف لها السبق على الدوام في حمل لواء المعرفة والعلم في البلاد.

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وطلب الدكتور علي عبد العال من طلاب التعليم الأزهري أنه يدعوهم لبذل المزيد من الجهد للعمل على تقدم البلاد في المجال العلمي والمعرفي وحمل لواء التقدم وشعلة العلم حيث أن التعليم الأزهري دائما ما يقدم العطاء العلمي المتميز.

وأشار الدكتور علي عبد العال بدور مؤسسة الأزهر الشريف حيث أنه يتمتع بمكانة كبيرة ليس فقط جمهورية مصر العربية بل في جميع دول العالم أجمع، حيث يعتبر الأزهر الشريف منارة ومنبر السلام والوسطية والسماحة.

وأعلن الدكتور علي عبد العال أن تخريج دفعة جديدة من طلاب التعليم الأزهري على درجة كبيرة من الوعي بالعلوم الدينية السمحة هو السبيل والطريق للعمل على تطوير بل وتجديد الخطاب الديني للعمل على مكافحة الأفكار الإرهابية والمتطرفة بالعلوم الدينية المعتدلة المتوسطة.

وشدد الدكتور علي عبد العال على المسؤولية الكبيرة الملقاة على كاهل كل طالب من طلاب التعليم الأزهري، كما أضاف أن هناك صعوبات وتحديات جمة أمام خريجي التعليم الأزهري الشريف لمقاومة أعداء الدولة والوطن، ومواجهة أعداء التقدم الذي يتحقق على أرض الواقع في الدولة.

وفي نهاية الاحتفال وجه الدكتور علي عبد العال جزيل الشكر والتقدير لشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، وأعرب عن تقدير البرلمان للدور مؤسسة الأزهر الشريف، وتقديره للدور الذي يقوم به الشيخ أحمد الطيب ليعمل على نشر أفكار الإسلام الوسطية السمحة والفكر الديني المستنير ومكافحة الفكر الديني المتطرف في كافة أنحاء العالم وليس فقط في مصر.