التعليم العالى تعلق علي خبر تأجيل العام الدراسى الجامعى الجديد

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قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرد علي التصريحات والانباء التي وردت مؤخرًا علي عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي والتي تتعلق بشأن تأجيل الدراسة الجامعية هذا العام.

حيث أكدت وزارة التعليم العالى علي عدم صحة ما تردد بشأن تأجيل الدراسة على بعض المواقع الخاصة بعملية التواصل الاجتماعي والتي قد أشارت إلى وجود بعض التصريحات التي كان مفادها هو تأجيل العام الدراسى الجامعى الجديد 2017/2018.

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من جهة أخرى قد قامت وزارة التعليم العالي بعقد مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء، من أجل الرد علي بعض التساؤلات والإعلان عن أحدث القرارات الخاصة بالجامعات المصرية والدراسة فيها، والتي جاء من ضمنها أن المجلس الأعلى للجامعات قد قرر ان يتم الاتفاق بشكل رسمي فى اجتماعه القادم علي تاريخ بدء العام الدراسي الجديد كما ورد أنه سوف يتم الإعلان عن الخريطة الزمنية التفصيلية الخاصة بهذه المرحلة التعليمية والبحث في الأمور العالقة بشأنها.

كما ناشدت الوزارة في بيانها الصحفي اليوم رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى مستخدمي هذه المواقع ومتابعيها ومرددين الأخبار بأن يقوموا بالتأكد من مدي صحة الأخبار بوجه عام قبل ترديدها كما أكدت علي رغبتها في عدم نشر شائعات تخص العملية التعليمية بكافة صورها تثير بلبلة لدى الأسر المصرية وحيرة أولياء الأمور بشكل عام.

جدير بالذكر ان تلك الشائعات التي تخص وزارة التعليم العالي لم تكن هي الأولى من نوعها حيث جاء أن من قبل ترددت بعض الشائعات بشأن تأجيل العملية التعليمية بجميع المراحل التعليمية وقد خرجت ايضًا تصريحات من داخل وزارة التربية والتعليم المصرية لتنفيذ هذه الشائعات بشكل رسمي.

وفي سياق آخر قد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سوف يتم إغلاق الباب أمام الطلاب في منتصف الشهر الجاري وتحديدًا أمام عملية تقديم صرف وقبول أوراق الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصفوف الجامعية لهذا العام والطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية ايضًا، حيث تقرر رسميًا أن يكون يوم 15 من شهر أغسطس الحالي أن يتم غلق باب استقبال الطلبات بالمكتب الرئيسى التابع إلى محافظة القاهرة وفرعيه الذين يوجدون في محافظة الإسكندرية ومحافظة أسيوط.