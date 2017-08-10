وزارة التعليم تنفي ما ردده البعض بشأن موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2017/2018

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انتشرت خلال الفترة الأخيرة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي اشَاعات تخص موعد بدء الدراسة بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2017/2018، حيث أكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن موعد بدء الدراسة للعام الجديد سوف يكون في تاريخ 16 من شهر سبتمبر ومنهم من أكد أن موعد بدء الدراسة سيكون في تاريخ 24 من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت على نفيها لهذه الأخبار وأنه مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، كما أكدت أن وزارة التربية والتعليم لم تقم حتى الآن بتحديد موعد بدء الدراسة بالنسبة للعام الدراسي القادم وأن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدى كونه اشَاعات لا أساس لها من الصحة.

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وخلال البيان الذي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنشره، فقد أكدت أن موعد بدء الدراسة بالنسبة للعام الدراسي الجديد وكذلك الجدول الزمني لهذا العام يتم تحديده من خلال المجلس الأعلى للتعليم والذي من المقرر أن يقوم بعقد اجتماعه لتَحديد موعد بدء العام الدراسي في منتصف الشهر الجاري.

وجاء رد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تلك الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتعلق بموعد بدء العام الدراسي الجديد، حيث أكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحات التابعة لهم أن موعد بدء العام الدراسي الجديد سيكون في تاريخ 16 من سبتمبر، بينما أكد البعض الآخر أن موعد بدء الدراسة للعام الجديد سيكون في تاريخ 26 من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أن تلك القرارات التي تتعلق بمواعيد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد بالإضافة إلى المواعيد التي تقوم الوزارة بالإعلان عنها للامتحانات بالنسبة للسنوات الدراسية المختلفة يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والذي يقوم بالإعلان عن الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي بعد إعدادها والموافقة عليها من جميع أعضاء المجلس.

وسوف نقوم نحن موقع مصر 365 بمتابعة آخر التطورات التي تتعلق بأخبار العام الدراسي الجديد وموعد البدء وكذلك مواعيد الاختبارات فور الإعلان عنها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، تابعونا.