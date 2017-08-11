“التعليم العالي” تعلن عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام المرحلة الثالثة

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني في بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية عن بدء المرحلة الثالثة لتنسيق قبول الجامعات والمعاهد أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع يصل كحد أدنى إلى خمسين في المئة من الشعبتين العلمية والأدبية.

أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تنسيق قبول الجامعات والمعاهد للمرحلة الثالثة بطريقة إلكترونية أمام باقي الطلاب الناجحين في التعليم الثانوية لعام 2017 بمجموع يصل إلى 50%، ويشمل أيضا التنسيق كل الطلاب المتخلفين عن التنسيق في مراحلة الأولى والثانية على حد سواء ليتم تسجيل رغبات الطلاب عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي أن تنسيق قبول الجامعات والمعاهد في المرحلة الثالثة يبدأ التسجيل فيه إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ابتداء من الثاني عشر إلى الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي 2017، ليقدم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بمجموعة 205 درجة بنسبة خمسين في المئة رغباتهم إلى التنسيق.

وسيتم التأخر في إعلان نتيجة ترشيحات الجامعات والمعاهد والكليات في تنسيق المرحلة الثالثة إلى أن يتم تسجيل رغبات جميع الطلاب الناجحين في امتحان الدور الثاني من التعليم الثانوية العام لعام 2016/ 2017، ليتم بعدها الإعلان عن نتيجة كافة الترشيحات للمرحلة الثالثة بصورة كاملة.

وفي وقت سابق أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أن تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق قبول الجامعات والكليات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة سيتم على قسمين، على أن يحتوي القسم الأول من التنسيق على الطلاب الحاصلين على مجموعة خمسين في المئة من شعبتي التعليم الثانوي الأدبي والعلمي بدون مواد مختلفة تستلزم دور ثاني، أما القسم الثاني من التنسيق سيكون للطلاب الحاصلين على نسبة خمسين في المئة من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن لهم دور ثاني في مادة أو أكثر.

وانخفض تنسيق قبول الجامعات والكليات والمعاهد المصرية في عام 2017 بشكل كبير، مما عمل على إتاحة العديد من الكليات أمام طلاب تنسيق في مرحلته الثالثة ومنها كلية العلوم, وكلية دار العلوم، وكلية الحقوق، وكلية التجارة، وكلية الآداب، وكلية الخدمة العامة والعديد من المعاهد.