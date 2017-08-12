نتيجة الشهادة الإعدادية 2017 الدور الثاني في جميع المحافظات

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قد قام طلاب المرحلة الإعدادية من أداء امتحان الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي وكان ذلك يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من شهر يوليو لعام 2017، حيث أن بدأت الامتحان منذ يوم السبت الموافق الخامس عشر من يوليو وهى فترة أسبوعين، حيث أن الطلاب قد قاموا بـ امتحان المواد التي أخفقوا بها خلال امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول، كما أن جميع الطلاب ينتظرون ظهور النتيجة حتى يستطيعوا استكمال الأوراق الخاصة بالتقديم في المرحلة الثانوية.

وحق على كل طالب من طلاب الشهادة الإعدادية الذين أخفقوا في مادة أو مادتين خلال امتحانات الدور الاول أن يقوموا بالدخول لتأدية هذه المواد في امتحانات الدور الثاني، أما من قام بالإخفاق في أكثر من مادتين عليه أن يكون بإعادة العام الدراسي كله، الرسوب وإعادة العام يعنى أنك لك الحق في أن تحصل على الدرجة كاملة ولا يقتصر على الحد الادنى للنجاح، فهذه تعتبر فرصة ثانية لطلاب المرحلة الإعدادية.

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فقد قامت كنترولات الإعدادية بالانتهاء من جميع أعمال إعلان النتيجة كما أن لا يتبق غير أيام قليلة وسيتم الإعلان عن النتائج في جميع المدارس الإعدادية.

حيث قام اللواء أحمد ضيف صقر بنفسه والذي يشغل منصب محافظ الغربية، باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2017 الدور الثاني، فإن عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الدور الثاني في محافظة الغربية 17 ألف و415 طالب وطالبة، وتعتبر نسبة النجاح للدورين الأول والثاني هي 97.7%.

كما قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2017 الدور الثاني،فأن عدد المقيدين لتأدية امتحانات الدور الثاني في محافظ المنوفية هي 20 ألف و450 طالب وطالبة، بينما دخل الامتحان 19 ألف و 831 طالب وطالبة ونجح منهم 17 ألف و99 طالب وطالبة حيث تعتبر نسبة النجاح في الدورين الأول والثاني في المحافظة هي 89.75% .

اعتمدن المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2017 الدور الثاني، وصرح محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحان الدور الثاني 26 ألف و 952 طالب وطالبة كما أن نسبة النجاح في الدورين الأول والثاني 94.48%.

كما تم اعتماد النتيجة في محافظة الجيزة ومحافظة سوهاج ومحافظة الشرقية ومحافظة أسيوط وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام.