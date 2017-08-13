“جامعة الأزهر” تغلق موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب اليوم

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أعلن رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي أن طلاب التعليم الأزهري الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية الذين يقومون بتسجيل رغباتهم إلكترونيا لتنسيق القبول بجامعة الأزهر وصل حتى الآن ما يقارب من 46441 طالبة وطالب ناجحين في مرحلة التعليم الثانوية الأزهري.

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي أن هناك ستة معامل التي تعمل على تقديم المساعدة لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية في تسجيل رغباتهم إلكترونية في العام الجاري 2017، ومنها معملان في محافظة طنطا، ومعملان في محافظة أسيوط، ومعمل بكلية العلوم للبنين، ومعمل المدينة الجامعية في محافظة القاهرة.

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كما أوضح مدير مكتب تنسيق جامعة الأزهر الدكتور هاني حرب، أن تنسيق قبول الكليات بجامعة الأزهر سيرتفع في هذا العام 2017 إلي نسبة 1 في المئة إلى 2 في المئة لهذا العام، حيث كان وكيل الأزهر قد اعتمدت نتيجة التعليم الثانوي الأزهري للعام الحالي 2016/ 2017 بنسبة نجاح تصل إلى حوالي 57,2 في المئة.

وأوضح هاني حرب أنه بارتفاع نسب النجاح في شهادة التعليم الثانوية عن العام الماضي 2015/ 2016، سيعمل هذا على رفع نسبة قبول الحد الأدنى لقبول كليات الأقاليم والقاهرة.

وسيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر بعد الانتهاء من تسجيل جميع رغبات الناجحين في الدور الثاني من مرحلة التعليم الثانوية الأزهري بناء على ما أعلنه مدير مكتب تنسيق التعليم الأزهري.

وأعلنت جامعة الأزهر عن إغلاق موقع تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في مرحلة التعليم الثانوية الأزهرية اليوم الأحد الموافق الثالث عشر من أغسطس 2017، وهناك مصادر أخرى في التعليم الأزهري أعلنت أنه من الممكن أن تمتد مدة تنسيق جامعة الأزهر لمدة يومين إذا لزم الأمر حسب ما صرح به نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد حسني.

شهدت جامعة الأزهر في العام الحالي 2017 دخول كليات جديدة إلى التعليم الجامعي الأزهري لتتاح أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ضمن تسجيل رغباتهم، وتشمل فصول لطب البنات في محافظة دمياط، وفصول أخرى لطب البنات في محافظة أسيوط، وكذلك صيدلة بنات في محافظة أسيوط، وتم إدراج كلية التجارة للبنين في جامعة الأزهر في محافظة أسيوط، وكذلك أدرج كليتين تربية بنين وأخرى تربية بنات في محافظة أسيوط.