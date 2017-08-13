اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة تؤدي اليوم اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد

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بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحاً اليوم الموافق الأحد الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري 2017 إلى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً لجان امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للدور الثاني وهي المادة الإيطالية والفرنسية والإسبانية حيث يستمر زمن تأدية الامتحان ثلاث ساعات.

وأعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم رضا حجازي أن امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الثانوي تم تأمينها بصورة دقيقة من بداية طباعة أسئلة امتحانات الدور الثاني ثم نقلها إلى مراكز توزيع كراسات إجابات الامتحان وأخيرا تم تأمين وصول الأسئلة وكراسات الإجابة إلى لجان المراقبة والنظام.

وأشار رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الدفاع المدني ووزارة الداخلية ليتم تأمين عمل امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الثانوي في العام الجاري 2017.

وبدأت امتحان الدور الثاني في شهادة التعليم الثانوية العامة أمس السبت حيث أدى امتحان التربية الدينية واللغة العربية ما يقرب من 13262 طالبة وطالب في ثلاثمائة لجنة مراقبة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وعلى أن تنتهي كافة امتحانات الدور الثاني لنظام الثانوية العامة في الثاني والعشرين من شهر أغسطس الحالي 2017، أما اليوم بالإضافة إلى امتحان اللغة الأجنبية الثانية، يؤدي الطلاب امتحان الدور الثاني في مادة الاقتصاد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل غرفة مركزية للعمليات تابعة لها لتتمكن من خلال الغرفة متابعة جميع المديريات التعليمية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وكذلك يتم من خلالها التواصل مع الجهات الأمنية المتخصصة في متابعة سير الامتحانات والعمل على ضبط ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تتم خلال سير لجان المراقبة.

كما يؤدي طلاب المؤسسات العقابية امتحانات شهادة الثانوية العامة في دورها الثاني في أربع لجان عاملة بالسجون المصرية بالإضافة إلى تشكيل لجان للطلاب المرضى في مستشفى 57357.

أشار رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم رضا حجازي أن لجان مراقبة امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة وصل إلى مائة وواحد لجنة مراقبة، وحوالي واحد وخمسين لجنة في محافظة الإسكندرية، وواحد وسبعين لجنة مراقبة في محافظة أسيوط وبلغ عدد لجان مراقبة امتحانات الدور الثاني في محافظة المنصورة حوالي سبعة وسبعين لجنة.