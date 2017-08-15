بدأ تقديم رغبات تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2017

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بدأت فاعليات تنسيبق الدبلومات الفنية فى الانطلاق حيث يتزاحم جميع طلاب الدبلومات بمختلف أنواعها التجاري والصناعي والزراعي والفندقي والتمريض على تسجيل رغباتهم من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، وتستمر إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 21 أغسطس، ومن المعروف أن من يسجل رغباتهم فى هذه المرحلة هم طلاب الدور الأول فقط.

وكان قد أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبد الغفار” بياناً يتضمن الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية، قرر خلال أن تفتح أبواب تنسيق الدبلومات الفنية لنظام 3 سنوات و5 سنوات بنسبة 60% لجميع مدارس التعليم الفني، بينما الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75%، وطالب الوزير خلال البيان بسرعة التقديم عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، كما على المتقدم أن يملأ جميع رغباته بطريقة صحيحة منعاً لتجاهلها، بحسب ما يتفق مع التوزيع الجغرافي التابع لمسكنه.

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ويعد موقع بوابة الحكومة المصرية هو البوابة الاسهل والتى تتحمل إجراءات تنسيق الدبلومات الفنية على مدار السنوات السابقة وخلال هذا العام، ودائماً تنجح فى اكتمال إتمام هذه العملية لذلك قرر وزير التربية والتعليم أن يلجأ إلى موقع بوابة الحكومة المصرية ليقوم بتحمل مسؤولية عمليات التنسيق الدبلومات الفنية لعام 2017، كما يتولى نفس الموقع إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2017 وذلك عن طريق رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

ومن بعدها ينتظر الطلاب نتيجة التنسيق بعد أن تم تسجيل رغباتهم داخل موقع بوابة الحكومة المصرية نتيجة التنسيق، بعد الانتهاء من إجراء تسجيل الرغبات، سينتظر الآلاف من الطلاب موعد ظهور هذه النتيجة والتي من المنتظر أن يقوم بإعلانها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب اعتمادها، وتشير التوقعات من خلال المسؤولين على هذه العملية أن ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2017 قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ليصل العلم المتقدمين الجهة التعليمية التي سينتقل إليها يكمل دراسته بها .

يذكر ان هناك أماكن شاغرة لطلاب الدبلومات الفنية في كليات الهندسة، وكليات التعليم الصناعي، كلية التجارة، كلية التربية الشعب التجارية، كلية التربية النوعية، كلية التربية الرياضية، كلية الخدمة الاجتماعية وغيرها من الكليات والمعاهد .

وكان قد بدأ موقع بوابة الحكومة المصرية فى استقبال طلبات التنسيق للدبلومات الفنية لعام 2017 دون تسجيل أدنى مشكلة، بعد أن قام طلاب الدور الثانى بتقديم طلبات التنسيق الدبلومات الفنية فور إعلان تلك النتيجة اليوم الثلاثاء 15-8-2017.

وبدأ دخول أعداد لا بأس بها الآن داخل موقع بوابة الحكومة المصرية، ووضح أن هناك سهولة من قبل المسؤولين على الموقع ولذلك لم تظهر حتى الآن أخطاء، وجميع البيانات التي يضعها الطلاب والطالبات فى خطوات حتى الآن صحيحة .