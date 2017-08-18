وزارة التعليم: الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن 1500 وظيفة جديدة للمعلمين

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أعلن مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في وزارة التربية والتعليم الفني، الدكتور “محمد عمر” أن وزارة التربية والتعليم ستقوم خلال الفترة القادمة وذلك بعد إجراء إعادة المعلمين المغتربين إلى محافظاتهم من حصر للعَجز والزيادة الذي تشهده هيئة التدريس، وسيتم هذا بالنسبة لجميع التخصصات التي تَضمها الهيئة.

و خلال التصريحات التي قام بها مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، فقد أكد أن باب ملء الاستمارات الإلكترونية بالنسبة للمعلمين المغتربين قد تم إغلاقه من قبل الوزارة وكان هذا في تاريخ 16 أغسطس الجاري، وجاء هذا الإجراء من قبل الوزارة تمهيدا لقيامها خلال الفترة القادمة بإصدار القرار الخاص بنقلهم من المحافظات الأخرى إلى محافظاتهم.

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كما أضاف مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات الصغيرة التي تنتمي إلى وزارة التربية والتعليم الفني، أن مسابقة 30 ألف معلم التي سيتم الإعلان عنها من قبل الوزارة خلال الشهر القادم ستضم نحو 1500 وظيفة شاغرة تتوفر في المحافظات المختلفة وذلك بعد تنفيذ قرار نقل المعلمين المغتربين.

كما أنه من المقرر وفقا للتصريحات أن تتم المسابقة بصورة محلية، بحيث يتم الإعلان عن المسابقة في كل محافظة على حدة والتي سيتم الإعلان خلالها عن الوظائف الشاغرة في تلك المحافظة، هذا بجانب أن المسابقة ستَشمل التخصصات التي تحتاج إلى موظفين جدد، وسيأتي هذا الإجراء في كافة المحافظات خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من حصر الزيادة والعجز في أعضاء هيئة التدريس بعد إجراء النقل.

وشهدت الفترة الماضية قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرار خاص بنقل عدد من المعلمين المغتربين يصل إلى 3370 معلم، وكان هذا خلال الدفعة الأولى منذ بداية الوزارة بالإعلان عن قرار النقل، ومن المقرر أن تتسبب إجراءات نقل المعلمين من المحافظات الأخرى إلى المحافظات الخاصة بهم، إلى إحداث زيادات وعجز في أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة في كل محافظة، وبناء على نتائج الإحصاء الذي ستقوم به الوزارة خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن حاجة الوزارة من المعلمين في كل تخصص، ومن المقرر أن يتم هذا بشكل محلي أي كل محافظة على حدة.