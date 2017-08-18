التعليم تنشئ مدرستين يابانيتين في المنوفية بتكلفة 43 مليون جنيه

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أعلنت مدير هيئة الأبنية التعليمية التابعة لمحافظة المنوفية، المهندسة “هالة شندي” خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها أن وزارة التربية والتعليم تقوم خلال الفترة الحالية بالعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وذلك من خلال خطة التطوير التي تقوم بها حاليا والتي تتم على قدم وساق.

و أكملت خلال التصريحات التي قامت بها، أن خطة التطوير تتضمن إنشاء مدرستين في محافظة المنوفية، وستكون الأولى منهم مدرسة “مصرية -يابانية” تصل تكلفة انشاءها نحو 13 مليون 622 ألف و 542 جنيه، وستكون مواصفات المدرسة شاملة ل 11 فصل دراسي من المقرر أن تقام في مدينة شبين الكوم في المنوفية.

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بينما جاءت المدرسة التالية أيضا “مصرية -يابانية” بتكلفة تصل إلى 30 مليون و 69 ألف 837 جنيه، ومن المقرر أن تضم تلك المدرسة وفقا للتصريحات عدد 22 فصل، كما سيتم إقامة تلك المدرسة في مدينة قويسنا في محافظة المنوفية.

الجدير بالذكر أنه من المقرر وفقا للتصريحات التي قامت بها شندي أن تنتهي الوزارة من إنشاء المدرستين خلال الفترة القليلة القادمة، ويأتي هذا في ظل خطة إدخال المدرستين ضمن العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم 2017/2018، و ذلك للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه وزارة التعليم وهو الكفاءة الكاملة للتعليم.

الجدير بالذكر أن خطة المدارس اليابانية جديدة من نوعها بالنسبة لنظام التعليم في مصر، وقد جاءت تلك الفكرة عقب زيارة الرئيس السيسي إلى اليابان والإطلاع هناك على المدارس وكيفية عملها والأنشطة التي تقدم في تلك المدارس للطلاب والتي تأتي على أعلى مستوى.

و من المقرر أن يتم إنشاء تلك المدارس بحيث تقوم بتقديم المناهج الدراسية المصرية ولكن هناك مجموعة من الأنشطة الجديدة التي تم إضافتها منتدبة من المدارس اليابانية، كما أن من سَيقدم تلك الأنشطة معلمين يابانيين، وتهدف تلك المدارس إلى المزج بين المناهج الدراسية والأنشطة التي يقوم بها الطلاب.

و من المقرر أن تبدأ تلك المدارس العمل ولأول مرة في مصر خلال العام الدراسي القادم، وينتظر الجميع من تلك المدارس أن تحقق نجاح باهر كما هو متوقع منها خاصة وأن تلك المدارس تشهد إعداد هائل من قبل المسؤولين.