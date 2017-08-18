وزارة التربية والتعليم تستعد لتنظيم مسابقة جديدة لطلب معلمين جدد الشهر القادم

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استمرارا للجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لسد العجز في بعض تخصصات المعلمين، تستعد الوزارة خلال الفترة القادمة وقبل بداية العام الدراسي الجديد للإعلان عن مسابقة جديدة لطلب معلمين جدد لسد العجز في هذه التخصصات التي ثبت وجود عجز بها بعد القيام بعملية الحصر الحقيقي لأعداد المعلمين للتعرف على نسب العجز والزيادة الموجودة في بعض التخصصات، وتأتى هذه الخطوة ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الوزارة بهدف توفير المزيد من فرص العمل للقضاء على مشكلة البطالة التي باتت المشكلة الأساسية التي تعيق عملية التقدم والتنمية والازدهار.

وقد أشار مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة الدكتور محمد عمر خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، إلى وجود العديد من الوظائف الشاغرة والتي يصل عددها إلى 1500 وظيفة خالية وفرصة عمل متاحة لشباب الخريجين في جميع تخصصات المعلمين المختلفة ضمن مسابقة 30 ألف معلم والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بها خلال شهر سبتمبر القادم للعام الميلادي 2017.

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كما أكد على أن المسابقة سوف تكون محلية بمعنى أنها ستكون في محافظات جمهورية مصر العربية التي يوجد بها عجز، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه جارى تحديد التخصصات والأعداد المطلوبة بكل محافظة من هذه المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من حصر العجز والزيادة في جميع التخصصات المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة قد قامت بإغلاق باب ملء الاستمارات الإلكترونية للدفعة الثانية من المعلمين المغتربين يوم الأربعاء الماضي الموافق السادس عشر من شهر أغسطس الجاري تمهيدا لصدور قرار بعودتهم.

على الجانب الآخر، كان قد اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن عودة 3370 معلم مغترب كدفعة أولى خلال الفترة الماضية، هذا ويترقب العديد من المواطنين بفارغ الصبر موعد الإعلان عن هذه المسابقة آملا منهم في الالتحاق بالعمل الحكومي الذي يأمل الكثير منهم فيه وبخاصة أنه يوفر لهم العديد من المزايا والخدمات التي لطالما طال البحث عنها وسط أزمة البطالة وارتفاع أعداد العاطلين الذي يتزايد على نحو كبير في الفترة الحالية.