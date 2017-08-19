اليوم.. اعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية

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بعد انتهاء طلاب وطالبات الدبلومات الفنية مؤخرًا من أداء اختبارات الدور الثاني عن العام الدراسي الحالي والتي قد قررتها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في كل مكان نتيجة أبنائهم.

ورد في هذا الشأن أنه قد اعتمد السيد الدكتور طارق شوقي والذي يشغل حاليًا منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرًا النتيجة النهائية والخاصة بنتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية والتي تخص العام الدراسي الحالي 2016 /2017.

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ومن جهة أخرى قد خرجت بعض التصريحات التي تعلن عن أن هذه النتيجة سوف يقوم السيد الدكتور أحمد الجيوشي والذي يشغل منصب نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي صباح اليوم السبت، ثم يأتي بعد ذلك الكشف عنها لكي تصبح متاحة لكلاً من الطلاب بالإضافة إلى أولياء الأمور بوجه عام على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة خلال اليوم ايضًا وبعد ذلك بساعات قليلة.

ويمكن الآن الحصول علي النتيجة فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي الخاص بـ بوابة الثانوي الفني حيث تقرر أن يتم الإعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتهنئة أبنائها الطلاب في كل مكان بعد أن تم إعتماد النتيجة مؤخرًا وأعلنت أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية وذلك عن نتيجة بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، علي الرابط السابق.

كما ورد أنه سوف يتم السماح للطلاب بشكل مباشر الاطلاع على النتيجة فور ظهورها علي الموقع من خلال كتابة نوعية التعليم الخاصة بكل طالب بالإضافة إلى رقم الجلوس الخاص به، كما من المقرر أن تظهر النتيجة في المدارس بعد ذلك حتى تكون متاحة بكل سهولة ويسر للطلاب وأولياء الأمور بجميع المناطق والمحافظات.