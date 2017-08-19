وزير التربية والتعليم: تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد يوم الخميس القادم

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انعقد منذ قليل مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، في إطار مناقشة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، وقد جمع اللقاء بين كلا من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الذي استعرض مع رئيس الوزراء خطة الوزارة لبدء العام الجديد وموقف المدارس اليابانية، كما تطرق اللقاء إلى الحفل الخاص بتخرج مدارس المتفوقين والذي من المقرر تنظيمه غدا الأحد الموافق العشرون من شهر أغسطس الجاري.

وقد أكد وزير التربية والتعليم، أن تحديد الموعد الخاص ببدء العام الدراسي الجديد من المقرر أن يكون يوم الخميس المقبل بعد انتهاء الاجتماع الخاص بالمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، باعتباره الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد موعد الدراسة كل عام، ليتم الكشف عن الموعد الحقيقي لبدء الدراسة وبخاصة بعدما انتشرت الكثير من المعلومات المغلوطة والشائعات عبر المواقع الإلكترونية المختلفة والتي تفيد بتأجيل الدراسة هذا العام.

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كما أشار شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن رئيس الوزراء وجه بدراسة تصور عن كيفية إدارة كافة المدارس بطريقة مؤسسية، وضرورة الاستفادة من التجارب للمدارس الأخرى، كما نوه على أن المدارس اليابانية يصل متوسط السعر الخاص بها نفس السعر الخاص بالمدارس التجريبية والتي تتراوح ما بين ألفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري مصاريف دراسية، مؤكدا على أن هذه المدارس تهتم في المقام الأول ببناء شخصية الطالب، لافتا إلى أن مدارس المتفوقين تكلف الدولة ما يقرب من مائة ألف جنيه بالنسبة للطالب الواحد، في حين أن الطالب يدفع ألف جنيه فقط.

وعن ظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت على نحو كبير في الفترة الحالية، فقد اكد الوزير على أنها سوف تموت أكلينيكيا إذا تم تطوير التعليم والمناهج الدراسية للطلاب من المراحل التعليمية المختلفة، وأكد على أنه سيتم توزيع كتاب ألف اختراع واختراع باللغة العربية على طلاب الصف الأول الإعدادي لافتا إلى أن هذا الكتاب ليس للدراسة ولا يأتي ضمن المنهج الدراسي الخاص بالطلاب بل هو فقط للقراءة والإطلاع، ويتضمن هذا الكتاب تاريخ الحضارة، وأكد أيضا على وجود نوع جديد من المدارس تحت مسمى ديسكفرى سكول.