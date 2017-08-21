ثلاث بدائل للكتاب المدرسي بعد قرار وزير التربية والتعليم بالاستغناء عنه

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في إطار الخطوات التي يقوم بها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بهدف تطوير المنظومة التعليمية، قرر الوزير الاستغناء عن الكتاب المدرسى والوصول إلى مرحلة أن يقوم الطلاب بالبحث بأنفسهم عن المعلومة، وقد صرح بذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين الموافق الواحد والعشرون من شهر أغسطس الجاري في حفل خريجي مدارس المتفوقين بالمدينة التعليمية الكائنة بالسادس من أكتوبر.

من جانبه أكد مساعد وزير التربية والتعليم السابق، أن الخطة التي تقوم بها الوزارة للتخلص من الكتب المدرسية الورقية والبحث عن بدائل أخرى والوصول إلى مرحلة البحث عن المعلومة تستغرق أكثر من عشرة سنوات مقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سوف يتم الاستغناء عن الكتب الدراسية المقررة على طلاب المراحل التعليمية المختلفة بصورة تدريجية شيئا فشيئا.

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وأضاف خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه توجد بدائل للكتب المدرسية الورقية والتي يأتي في مقدمتها الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والذي يقدم العديد من الخدمات للطلاب، كما انه يوجد عليه الكتب الإلكترونية، حيث يمكن للطالب من خلال الدخول على موقع الوزارة القيام بتصفح الكتب التي يرغب في قراءتها ويقوم باستطلاعها بكافة المعلومات وجميع الأنشطة التي تتضمنها هذه الكتب، فضلا عن بنك المعرفة والذي يحتوي على مكتبة إلكترونية ضخمة تضم ملايين الملايين من الكتب التي تحتوي على معلومات هامة ومفيدة للطلاب.

وأشار إلى أن المكتبات المدرسية سوف تتحول إلى مكتبات إلكترونية بعد الاستغناء عن الكتب المدرسية الورقية، حيث لا يكون لها أدنى فائدة إلا بعد وتدعيمها بالأجهزة الإلكترونية والشبكة العنكبوتية، موضحا في الوقت ذاته أن الوزارة يقع على عاتقها مسؤولية توفير أجهزة التابلت والإنترنت السريع لكل طالب من طلاب المراحل التعليمية المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية من أصغر قرية وحتى أكبر مدينة، حتى يقوم الطالب بالاعتماد عليه في التصفح والدخول على موقع الوزارة لقراءة واستطلاع ما يريده.

وفى النهاية، أكد أن كلا من مادتي العلوم والرياضيات تحتاج تحويلها لكتب إلكترونية، بينما بعض المواد الأخرى والتي منها مادة اللغة العربية والتربية الدينية مادتي التاريخ والجغرافيا يفضل أن تظل كما هي كتب ورقية.